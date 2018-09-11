0553 313 94 23

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama geldi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili MHP'nin vereceği teklif hakkındaki soruya cevap verdi. Kalın, bugünkü toplantıda konunun gündeme gelmediğini ifade etti.

11 Eylül 2018 Salı 19:08
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama geldi!

İbrahim Kalın, toplantı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında, EYT (emeklilikte yaşa takılanlarlar) ile ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

EYT'LER KONUSU BUGÜN GÜNDEME GELMEDİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu şu anda hükümetin gündeminde yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 19:08
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Emeklilikte yaşa takılanlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kokusuna dayanabilirseniz çok faydalı!
    1. Kokusuna dayanabilirseniz çok faydalı!
    2. MEB, atama sonuçlarını açıkladı
    3. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan..
    4. Bebeğin gözlerine şampuan sürülür mü?
    5. İlk dişlere dikkat!
    6. Pendik'te rehin alınan genç kız:..
    7. Bebeklerde orta kulak iltihabı
    8. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili..
    9. Eşinizle doğru iletişim kurmak için..
    10. Buğday çimi oldukça faydalı
    11. Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin
    12. Kafa mantarı ihmale gelmez!
    13. Uyku kaçırmak için yöntemler
    14. Tek derdimiz boyum uzasınise...
    15. Gözler bu toplantıda! Türkiye'den..
    16. Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları
    17. Kajunun faydaları nelerdir?
    18. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    19. Fırında bamya pilaki tarifi
    20. Koltuktan süt lekesi nasıl çıkar?
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!