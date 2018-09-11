Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama geldi!

İbrahim Kalın, toplantı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında, EYT (emeklilikte yaşa takılanlarlar) ile ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

EYT'LER KONUSU BUGÜN GÜNDEME GELMEDİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu şu anda hükümetin gündeminde yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok