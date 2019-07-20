Emeklilik başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir 2019

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmakta. Yıllarca çalışıp emekli olmak isteyen vatandaşlar emeklilik başvurusu için başvuruların nereye yapılacağını araştırmakta. SSK, SGK ve Bağkurlular primi doldurduktan sonra emeklilik başvurusunda bulunmakta. Emekli maaşı almak için emeklilik evraklarını kuruma iletmek gerekmektedir. Peki emeklilik başvurusu nasıl ve nereye yapılır? SSK ve Bağkur emeklilik işlemleri nelerdir? Emeklilik başvurusu müracatı nereye yapılır? Bağkur prim gün sayısı düştü mü, Bağkur prim gün sayısı kaç, Bağkur SGK prim gun sayısı eşitleniyor 2019, Emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Emeklilik başvurusu için gerekli evraklar neler? Bağ kur'luya prim müjdesi, Bağkur emeklilik prim gün sayısı, Bağkur prim gün sayısı indirimi ne zaman. İşte emeklilik son haberleri.

Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesi nasıl doldurulur?

İlk önce emeklilik dilekçesi verirken tam ve eksiksiz olarak emeklilik koşullarını (hizmet yılı ve prim gün sayısı) yerine getirdiğinizden emin olun. Vereceğiniz emeklilik dilekçesini tam ve eksiksiz doldurun. Ve en önemlisi de emekli maaşını sizin emekliliği hak ediş tarihinizi takip eden ay başında başlar. Daha anlaşılır olması adına bir örnek verelim. 25 Ağustos’ta emekliliği hak eden kişi 25 Ağustos veya 26 Ağustos’ta emeklilik için başvuru yapmayıp, 1 Eylül’de başvuru yaparsa emekli maaşını bir daha Ekim ayında yapar. Bu nedenle bu konuya özellikle dikkat ederek emeklilik başvurusunda bulunmanız ısrarla önerilir. Dilekçe bağlı bulunduğunuz SGK’ya verilmeli.

Emeklilik başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Emekli olmak için öncelikle emeklilik başvurusu için gerekli evrakların hazırlanması gerekmektedir. Emeklilik başvurusu için gerekli evrakların başında ise emeklilik tahsis ve talep formu gelmektedir. Eğer ki Sosyal Güvenlik Kurumuna bu belgeyi teslim etmezseniz emeklilik işlemleriniz başlamayacaktır.

Emeklilik tahsis ve talep formu doldurulurken bilgilerin doğruluğundan emin olmalısınız. Bunun dışında emeklilik başvurusunda bulunmak için gerekli evraklar ise bağlı olunan sosyal güvenlik dalına( 4A, 4B, 4C) göre değişiklik gösteriyor. Emeklilik başvurusunda bulunmuş olan kişiler başvurularının sonucunu e Devlet aracılığı ile kontrol edebilirler. Sonuçlar genellikle en az 15 gün en çok 3 ay içerisinde açıklanmaktadır. E Devlet kapısına giriş yaparak ilgili hizmeti seçmeniz yeterlidir. Bu işlem 4a, 4b ve 4c için farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Emekli aylık bilgisi hizmeti üzerinden sorgulamalarını yapabilirler.

Emeklilik başvurusu için gerekli evraklar neler?

SGK'ya bağlı olarak çalışanların emekli olmak istediğinde gerekli evraklar şöyledir:

– Gelir vergisi muafiyet belgesi

– İşten ayrılış belgesi

– Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi (Emekliliğe hak kazandığınızı gösteren belgedir)

BAĞ-KUR'a kayıtlı emekli olmak isteyen kişiler için gerekli belgeler şunlardır:

– Kişiye ait tahsis talep belgesi

Emekli Sandığına bağlı kişiler için emeklilik başvurusunda gerekli belgeler:

– Fotoğraflı ve mühürlü emeklilik belgesi

– Üç adet vesikalık fotoğraf

– Emekli aylığını ve emeklilik ikramiyesini hangi bankadan almak istediğini beyan eden bir dilekçe

– Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanının fotokopisi

– Emekli olmak isteyen erkekler için askerliğini tamamlamış olduğuna dair terhis belgesi ayrıca askerlik borçlanması yapıldı ise bu borçlanmayı gösterir belge ile beraber ödeme belgesi.

– Memuriyete başlama tarihinde mezun olunan okul ile emekli olmak istediği tarihte mezun olduğu okulların diploma örnekleri. (Mutlaka tasdikli olacak)

– Şayet sigortalı bir hizmeti var ise ve bu hizmetini memuriyetteki hizmeti ile birleştirmiş ise bunu belgeleyen bir belge ile beraber kesenek farkının tahsil edildiğini gösteren belge.

– Yerleşim belgesi ve kuruma ait resmi kimliği

Emeklilik için Gerekli Evrakları tamamlayıp Sosyal Güvenlik Kurumu dahilinde çalışmakta olduğunuz ve bağlı bulunduğunuz kurumunuza emeklilik başvurunuzu yapabilirsiniz. İsterseniz E-Devlet üzerinden de bütün bu işlemleri yapabilir emeklilik başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.

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