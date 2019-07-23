Emeklilik başvurusu için Temmuz ayının önemi yok

Soru: Bir kamu kurumunda kadrolu işçiyim. Emekliliğimi doldurdum. Bu ay içinde mi, önümüzdeki ay içinde mi emekli olursam menfaatim fazla olur. Emin D.

Cevap: Emekli maaş hesabında Haziran ayında başvuru yapmakla Temmuz ayında başvuru yapmak arasında fark yoktur. Çünkü başvuru hangi ay olursa olsun emekli maaşına hem Ocak döneminin hem Temmuz döneminin emekli zammı yansıtılır. Ancak Haziran ayı ile Temmuz ayı arasında gerek maaş artışına gerekse memur maaş katsayısı artışına bağlı kıdem tazminat tavanı artışı olabilir ve bu işçinin alacağı kıdem tazminatını artırır. Burada şunun bilinmesi gerekir. Maaşı her ayın 15’inde ödenenler için Haziran ayı demek 15 Haziran-14 Temmuz arası geçen süre demektir. Bu nedenle emeklilik dilekçelerini 15-30 Haziran arası verseler de 1-14 Temmuz arası verseler de maaşları 15 Temmuzda başlar ve maaş miktarı aynı olur. Ancak işinden 1-14 Temmuz arası ayrılan kıdem tazminat artışından yararlanabilir. Tavsiyemiz emeklilik dilekçesini 1-14 Temmuz arası vermeniz.