YENİ AKİT ANKARA

Yeni Emekli Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, emekli olduktan sonra memur emeklilerine ‘Aile Yardımı Ödeneği’nin kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. “Anayasa’da ‘Toplu sözleşme hükümleri emeklilere yansıtılır’ ibaresi olmasına ve bu karara istinaden toplu sözleşme ile eşi çalışmayan ve çalışan memurlara aile yardımı verilirken, eşi çalışmayan memur emeklilerine verilmemesi yanlış bir tutumdur” diyen İsrafil Odabaş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 202’nci maddesinde ‘Aile Yardımı Ödeneği’nin düzenlendiğini ve bu düzenleme de memur emekli olduktan sonra ‘Aile Yardımı Ödeneği’ ödenmez şeklinde bir hükmün bulunmadığına dikkat çekti. “Memur emeklisine ‘Aile Yardımı Ödeneği’nin ödenmemesi keyfi bir uygulamadır” diye konuşan Odabaş sözlerine şöyle devam etti: “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 205’inci maddesin de çalışan memurların ‘Aile Yardımı Ödeneği’nin hangi hallerde kesileceği düzenlenmiştir. Bu maddede de memurun emekli olması halinde ‘Aile Yardımı Ödeneği’ kesilir, şeklinde bir hüküm yoktur. Anayasanın 53. Maddesi de toplu sözleşme hükmü emeklilere de yansıtılır hükmü getirilmiştir. Ancak bugüne kadar yapılan toplu sözleşmelerde olsun ve yine 2022 ve 2023 yıllarında yapılan toplu sözleşmede de emeklilere yansıtılmayan, eşi çalışamayan emeklilere aile yardımı verilmemiştir. Bu yanlışın düzeltilmesini ve eşi çalışmayan emeklilerin eşlerine aile yardımı verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.