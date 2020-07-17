  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, bugün emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:58:00 -
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı

12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri, bugünden itibaren hesaplarına yatırılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, bugün emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bakanlık, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti.

Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda, Ziraat Bankası'ndan her ayın 1 ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı