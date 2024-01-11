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Ekonomi Emeklilere ek zam açıklaması!
Ekonomi

Emeklilere ek zam açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 10:47:00 -
Emeklilere ek zam açıklaması!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşlarına ek zam konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşlarına ek zam konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ek zam konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek Kabine toplantısını işaret etti.

"ÜÇÜNCÜ HAFTAMIZDA NETLEŞTİRMİŞ OLURUZ"

Güler, "Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz." dedi.

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Yorumlar

Sadi

Emeklilerimizi gözardı etmek ak partiye oy kaybettirir ve ak partili seçmenide partisini savunamaz duruma geliyor

Bağkur emeklisi

10 bin ile gelin geçinin ikinci Ecevit yazar kasa vakası gibi bu sefer emekliden gelen tepki..
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