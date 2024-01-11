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Ekonomi Emekliler için bankalar kampanya başlattı
Ekonomi

Emekliler için bankalar kampanya başlattı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 01:36:00 -
Emekliler için bankalar kampanya başlattı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklinin maaş zammı da belli oldu. Maaşlar artınca özel bankalar arasında promosyon yarışı başladı.

Geçen sene ortala 7 bin 500 lira promosyon alan emekliler, 2024 bankaların promosyonu ikiye katladı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emeklinin ocak ayı zamları da netleşti.

Emekli maaşını getirene 15 bin lira

Maaşlar yükselince özellikle özel bankalarda promosyon yarışı başladı. Bir özel banka kesinin ağzını biraz daha açtı ve emekli maaşını getirene 15 bin lira promosyon vaadetti. Emekliler 15 bin lira promosyondan memnun olduklarını belirtti.

Banka promosyonları emeklinin merceği altında. Emekliler promosyonu 3 senede bir değil de senede bir olmasını istiyor. Kamu bankaları ise maaşa göre promosyonu en fazla 5 bin lira olarak veriyor.
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Daha önce promosyon ücretini almış emekliler de bu haktan faydalanabiliyor. Diyelim ki daha önce bir banka ile anlaşıldı ve yıllık 2 bin 500 liradan 3 yıllığına 7 bin 500 lira promosyon anlaşması yaptınız ve 2 yılınız daha var. Kendi bankanıza 2 yıllık cayma bedeli olan 5 bin lira vererek maaşınızı taşıdığınız bankadan 15 bin lira alabilirsiniz. Böylece 10 bin lira cebinizde kalmış olur.

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