Emekliler bayram ikramiyesinde artış istedi

Ergün, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi. Ergün, TÜED olarak emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi için uzunca bir süre mücadele yürüttüklerini hatırlattı. Bu mücadelelerinin 2018 yılında emeklilere biner lira ikramiye verilmesiyle başarıya ulaştığını söyledi.

Ciddi erime

Bayram ikramiyelerinin 2021 yılında yüzde 10 arttırılarak bin 100 liraya yükseltildiğini anımsatan Ergün, şöyle konuştu: “TÜED Araştırma Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre 2018 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi günümüzde 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12.93’üne denk geliyor. Görüleceği gibi asgari ücret üzerinden kıyaslama yaparsak 2018’deki oranı dikkate aldığımızda 8 bin 506 liranın yarısı bayram ikramiyesi olarak belirlenseydi bugünkü tutar 4 bin 253 lira olacaktı.”

“Emekli ikramiyeleri yüksek enflasyon karşısında ciddi oranda eridi” diyen Ergün, şunları ifade etti: “Tüm emekli aylıkları yıllar içerisinde enflasyon oranında arttı. En düşük emekli aylıkları da buna bağlı olarak bir şekilde düzenlendi. Bu artışlara rağmen bayram ikramiyeleri 2021’deki yüzde 10’luk artış dışında yerinde saydı. 2018’de bin lirayla yaklaşık üç çeyrek altın alınıyordu. Bugün bin 100 liraya bir gram altın dahi alınamıyor. Sosyal devlet açısından bakılarak en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liranın bütün emeklilere bayram ikramiyesi olarak verilmesini istiyoruz.”

Müjde bekleniyor

Ergün, bayram ikramiyesinin 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin en düşük aylık alan milyonlarca emekliye rahat bir nefes aldıracağının altını çizdi. Ergün, “En düşük emekli aylığı miktarının, uygulanan asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldiği dikkate alındığında bu adımın atılması sosyal devletin bir gereğidir. Milyonlarca emekli hükümetten bu yönde bir müjde bekliyor” diye ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO