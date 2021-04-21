Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, ramazan ayının gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayına denk geliyor. Peki, Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son birkaç yıldır düzenli olarak verilen emekli ikramiyeleri bu yıl da verilecek. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyeleri vatandaşları şimdiden meraklandırmaya başladı. Emekli ikramiyesi 2021 ne kadar, zammı belli oldu mu? Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? soruları gündemde çok konuşulmaya başladı. Geçtiğimiz tarihlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında ise emekli ikramiyesi açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, emekli ikramiyelerinin zammına yönelik ve yatırılacağı tarihe yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs ayının başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini söyledi.

Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

Erdoğan, her bayramda bin lira olarak ödenen ikramiyenin enflasyon oranında artırılacağını belirtti ancak oran açıklamadı. Gözler, artış oranının ne olacağına çevrildi.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesine ilişkin düzenleme 2018 yılı mayıs ayında gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2018 mayıs ayından bu yılın mart ayına kadar olan dönemde yüzde 50.29 oranında arttı. Üç yıllık enflasyonun dikkate alınması durumunda bayram ikramiyeleri 1500 TL’ye çıkacak. TÜFE 2020 yılında yüzde 14.60, 2019 yılında yüzde 11.84, 2018 yılında ise yüzde 20.30 olarak gerçekleşti. Sadece son yılın enflasyon rakamının dikkate alınması durumunda 1150 TL’ye çıkartılması söz konusu olacak.

Bayram ikramiyesinin enflasyon oranında artırılabilmesi için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 18. Maddesinde değişiklik yapılacak. Söz konusu değişikliğin, geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ekonomik konulara ilişkin yasa teklifinin Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında yapılması bekleniyor.