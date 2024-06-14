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Gündem Emekli polisten akılalmaz tuzak!
Gündem

Emekli polisten akılalmaz tuzak!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 11:53:00 -
Emekli polisten akılalmaz tuzak!

Konya'da emekli polisin "ihaleden ucuza araba alıp, satıştan pay vereceğim" diyerek insanları 20 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

1 yıl önce Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giden aralarında bekçi, polis, pastaneci, esnaf, adliye katibi, marangoz gibi mesleklerde çalışan onlarca kişi, o dönem aktif olarak görevde bulunan polis memuru Hüseyin B. tarafından dolandırıldığını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine soruşturma başlatan savcılık Hüseyin B. hakkında yakalama kararı verdi. O dönem Ankara'da yakalanıp, getirilen B., ifade işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol verilerek serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan Hüseyin B'nin daha sonra ise meslekten istifa ettiği öğrenildi.

Hüseyin B'nin mesleğinin verdiği güvenilirliği kullanarak, ihaleden ucuza araba alıp, satıştan pay vereceğim diyerek onlarca kişiden iddiaya göre 20 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. B'nin, mağdurlara işin kazançlı olduğunu belirterek ev ve arabalarını sattırıp, kredi bile çektirdiği ileri sürüldü.

B'nin, ucuza biçerdöver var diyerek çiftçilerden dahi para alıp, mağdur ettiği öğrenildi. Hüseyin B. ifadesinde kimseyi dolandırmak gibi bir niyetinin olmadığını, para çevirmekte zorlandığı için ödeme yapamadığını ileri sürdü. Savcılığının soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Sabah
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Yorumlar

oflu baba

MAALESEF BAZI POLISLER DEVLET BELINE SILAH UZERINEDE POLIS ELBISESI KOYUP CEBINEDE DEVLET MEMURUSUN ARTIK DEYIP KIMLIGINI KOYUNCA KARAKTERSIZ KANI BOZUKLAR YANLIS ANLIYORLAR DEVLET BIZE HER TURLU IMKANI SAGLADI NE ISTERSEN YAPABILIRSIN ZANNEDIP DOLANDIRICILIGA BASLAMASI GAYET NORMALDIR.

osmanmert

oh olsun kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenlere iyi olmuş
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