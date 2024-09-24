Emekli olmazsan yandın! 6 yıllık maaş farkıyla herkes şoke olacak

Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, emeklilik hesaplamalarında enflasyon farkının işçiler için büyük bir avantaj sağladığını belirtti. Bülbül, bu yıl emekli olanların yüzde 36’ya varan maaş farkıyla daha yüksek aylık alabileceklerini vurguladı. Yıl bitmeden emekli olmanın önemine değinen yazar, pek çok işçinin bu durumdan dolayı emekliliği düşünmeye başladığını söyledi. Okan Güray Bülbül, mevcut sistemde yapılacak bir düzenlemenin işçiler için hayati önem taşıdığını kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"İşçinin emekli aylığı talebinde bulunduğu yıldan önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamı üzerinden hesaplanan güncelleme katsayısı aylığı etkiliyor. Bu yıl maaş farkının yüzde 36'yı bulma ihtimali işçileri harekete geçirdi. İşte ayrıntılar...

SSK ve Bağ-Kur'lular için yıl bitmeden ya da yeni yılda emekli olmak maaş açısından fark ediyor. Yıl bitmeden emekli olanla yeni yılda emekli olan arasında maaş farkı her yıl oluyor. Bazen yıl bitmeden bazen yeni yılda emekli olmak avantaj sağlıyor. Ancak bu avantaj yüzde 10 ila 20 arasında değişirdi. Bu yıl farkın yüzde 36'yı bulma ihtimali işçileri harekete geçirdi. Pek çok işçi, aklında emekli olmak yokken bu farklılık nedeniyle emekli olmayı düşünmeye başladı. Peki bu farkın kapanması mümkün mü ya da maaş farkı ne zaman kapanabilir?

ÜÇ FARKLI SİSTEM

Emekli aylığı hesabında üç farklı dönem, üç farklı sistem var. 1999 öncesi, 1999–2008 arası ve 2008 sonrası. Bu üç dönemde çalışması olan kişiler için üç ayrı sisteme göre aylık hesaplanıyor. Hesaplanan aylıklar ise işçinin emekli aylığı talebinde bulunduğu tarihin içinde bulunduğu yılın başına getirilip talep tarihine göre ocak ve temmuz zamları uygulandıktan sonra ödeniyor.

GÜNCELLEME KATSAYISI

Güncelleme katsayısı, yıllık enflasyon ve büyüme üzerinden hesaplanıyor. İşçinin emekli aylığı talebinde bulunduğu yıldan önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamı üzerinden hesaplanan güncelleme katsayısı aylığı etkiliyor. 2023 yılında gerçekleşen yüksek yıllık enflasyon nedeniyle 2023 yılının güncelleme katsayısı, 2024 yılının güncelleme katsayısına göre daha yüksek. Ayrıca 2024 yılı Ocak ve Temmuz zamları toplamında yüzde 86.16 zam yapıldı. Bu yıl emekli olan hem güncelleme katsayısını hem de kümülatif olarak bu zammı alabilecek. Bu nedenle de yıl bitmeden emekli aylığı talebinde bulunan işçilere yüzde 36.5'e varan düzeyde yüksek aylık bağlanabilir.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ

Bu yıl bitmeden emekli olacaklar ile yeni yılda emekli olacaklar arasındaki farkın ne kadar olacağı büyüme ve yıllık enflasyona bağlı. Şu an içi 8 aylık enflasyon 31.94 olarak gerçekleşti. Yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyon sonucunda yıllık enflasyon yüzde 38 olursa bu yıl emekli olan ile 2025'te emekliliğini alan arasındaki maaş farkı yüzde 36.5'e ulaşacak. Eğer enflasyon yüzde 42 seviyesinde gerçekleşirse bu durumda fark yüzde 33'e inecek. Ancak gözüken o ki bu konuda bir düzenleme yapılmazsa en az yüzde 30 oranında maaş farkı söz konusu olacak. Bu da pek çok işçinin aklında emeklilik yoksa bile emekli olmayı düşünmeye başlamasına neden oluyor.

İŞVEREN İŞÇİYİ, SGK PRİMİ KAYBEDECEK

İşçiler açısından 6 yıl da kapatılamayacak maaş farkı, emekliliği düşünmeyenler için bile emekliliği düşündürmeye başladı. Özel sektörde pek çok işçi yıl bitmeden emekli olmayı planlıyor. Bu da işverenlerin nitelikli ve kıdemli çalışanlarını kaybetmesi sonucunu doğuracak. Kamuda ise emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilememesine rağmen pek çok kamu işçisi emekli olmayı düşünüyor. Özellikle çalışırken maaşın düşük ancak prime esas kazancın yüksek olması nedeniyle emekli aylığının yüksek olduğu sektörlerde bu karar daha kolay alınabiliyor. Diğer yandan bazı kritik sektörlerde önemli görevlerdeki işçilerin hepsinin birden aynı anda emekli olması kamu hizmetlerinin sürdürülememesi sonucunu da doğurabilir. Bu risklerin ortadan kaldırılması adına ekim ayında Meclis açılır açılmaz bu konuda bir düzenleme yapılması beklentisi söz konusu. Meclis açıldıktan sonra gündeme gelmesi beklenen bu konu hakkında işçilerin beklemesi yerinde olacaktır.

6 YILLIK KAYIP!

Bu yıl emekli olacaklar ile 2025'te emekli olacaklar arasındaki maaş farkı TÜRK-İŞ'in bu konuda hazırladığı rapora göre 6 yıl boyunca kapanmayacak boyutta. Yani bu yıl emekli olmayan bir kişi 2031 yılına kadar çalışmaya devam etse bile bu yıl emekli olursa alabileceği emekli aylığını alamıyor. Prime esas kazanç ortalaması üzerinden çalışan bir kişi üzerinden enflasyon ve prime esas kazanç tahminlerine dayalı olan çalışma bu gerçeği ortaya koyuyor. Yani bu yıl emekli olmayan bir işçi, 6 yıl çalışsa bile bu yıl alabileceği emekli aylığına hak kazanamıyor. Emekliliği hak etmiş işçiler bu konuda bir düzenleme yapılmazsa emekli olacak. Diğer yandan emeklilik için gerekli koşulları sağlayamayanlar ise büyük bir kayıpla karşı karşıyalar."