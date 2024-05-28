Emekli olan emeklilere dev müjde: Emekliler, Temmuz ayında zam iki kere tekrarlayacak

Temmuz ayına girilmesi itibari ile emekli adeta nefeslerini tutup, hükümetten gelecek zam açıklamasına gözlerini çevirecek. 6 aylık enflasyon açıklanması akabinde emeklilere yüzde 25'e varan zam yapılacağına dair beklentiler uzmanlar tarafından açıklanırken, milyonlarca emekli için umut verici gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Haziran ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde Temmuz ayında emeklilere yapılacak olan zam ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. 2 Temmuz da açıklanacak ola TÜİK oranları sonrasında 6 aylık enflasyonun netleşeceği belirtilirken, emeklinin hak sahibi olacağı zamma ek olarak refah payının eklenip eklenmeyeceği merakla bekleniyor. Temmuz ayına girilmesi itibari ile emekli adeta nefeslerini tutup, hükümetten gelecek zam açıklamasına gözlerini çevirecek. 6 aylık enflasyon açıklanması akabinde emeklilere yüzde 25'e varan zam yapılacağına dair beklentiler uzmanlar tarafından açıklanırken, milyonlarca emekli için umut verici gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu zammın, emeklilerin yaşam standartlarını koruma çabalarına destek olabilecek oranda açıklanacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI

Özellikle de memurlar, emekliler ve asgari ücretliler, maaşlarına olası zam haberlerini yakından takip ediliyor. Asgari ücrete herhangi bir ara zam olmayacağının kesinleşmesi sonrasında gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına çevrili bekliyor. Işıkhan’a göre, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak olsa da enflasyonun hat safhada ilerlemesi durumunda ara zammın kaçınılmaz olacağı konusunda yorumlar yapılıyor.

Emeklilerde ise şimdiden netleşen oran 4 aylık enflasyon oranı olurken, yüzde 18,72'ye varan zam şimdiden netleşmiş bulunuyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayının belirli günleri, özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için öneme sahip olacak. 2 Temmuz’da TÜİK verilerinin açıklanması sonrasında emekliler için 20 Temmuz’un dönüm noktası olacağını açıklayan Erdursun’un iddiasına göre refah payının yüzde 5 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda yüzde 30'a varan bir zam söz konusu olabilir. Memur emeklileri için de zam oranı belirlenirken, eşitlik ve kök aylık gibi konular da dikkate alınacak.

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Enflasyonun yüksek seyretmesi emeklinin maaş zam oranını otomatik olarak yükseltirken, refah payı ile de alım gücünün arttırılması hedefleniyor. Temmuz ayında olası yüzde 30’luk zam durumunda, en düşük emekli maaşının 13 bin liraya çıkacağı hesaplanırken, refah payı zammı açıklamasının 20nTemmuz’da yapılacağı bilgisi de uzman isim tarafından sunulmuş bulunuyor.