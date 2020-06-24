Emekli ne kadar zam alacak? 2000’den önce emekli olanlar ne kadar alacak?

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.

Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.