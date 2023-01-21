Emekli maaşlarından sonra müthiş haber! Müjde yağıyor: 3'lü kazanç kapısı açılacak, ikramiye, promosyon...

Bu ay milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kazanç ayı oldu. Zamlı maaşları bu ay başında belli olan emeklileri 2023 yılında pek çok ödeme bekliyor. Milyonlarca kişiye Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde 1.100 TL'lik ikramiye yatırılacak. Öte yandan henüz promosyon ödemesini almamış olanlar için fırsat devam ediyor. Akşam'ın aktardığı haberde:7.500-8.000 TL'ye ulaşan promosyon teklifleriyle milyonlarca vatandaşı ek bir ödeme alma fırsatı daha bekliyor. Türkiye'de Temmuz 2023'te enflasyon verileri neticesinde bir zam daha yapılacak.

KAZANÇ TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Türkiye'ye müjde verildi.



SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş 2023 yılı içerisinde bir maaş zammı, promosyon ve iki tane bayram ikramiyesi alacak.

MAAŞLARA YÜZDE 30 ZAM...

Geçen hafta Aralık ayının enflasyon verilerinin belli olmasıyla maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı yüzde 30 zamla 5.500 TL oldu.

İKİ BAYRAM İKRAMİYESİ GELİYOR

Emeklisi Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olacak.

PROMOSYON ALMAYANLAR İÇİN FIRSAT SÜRÜYOR

Henüz promosyon almamış ve bir bankaya taahüt vermemiş emekliler 7.500-8.000 TL'ye ulaşan promosyon ödemelerini alacak. Promosyon ödemelerinin artması da beklentiler arasında yer alıyor.

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