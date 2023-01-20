O ilimizde yeni doğal gaz aranacak! Yaklaşık 4 milyon TL değerindeki dev proje : Dünyanın gözü Türkiye'de!

Osmaniye’nin Merkez ilçesi sınırları içinde Derviş-2 adlı sondaj kuyusu açılarak doğal gaz aranacak.

Türkiye enerjide merkez olma yolundaki kararlı adımlarını atmayı sürdürüyor. O projelerden biri de o ilçemizde...

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, AR/ARR/K/N36-C1,C2,C4 pafta numaralı sahada Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş. tarafından doğal gaz sondajı ve üretimi planlanıyor. Yaklaşık 4 milyon TL değerindeki proje kapsamında Derviş-2 Doğalgaz Arama Sondajı ve 5000 m3/gün Doğalgaz Üretimi faaliyeti gerçekleştirilecek.

Tarım alanı kapsamındaki sahada sondaj yöntemi ile doğalgaz aranacak. rezerve rastlanması durumunda üretim yapılacak. Eğer yeterli ekonomik rezerv bulunamazsa kuyu kapatılacak. Doğalgaz araması sırasında kuyu derinliğinin 800 metre (± 100 m) olması planlanıyor. Üretime geçilmesi durumunda 5000 m3 doğalgaz üretimi öngörülüyor.

Türk sahasında milyarlarca metreküp doğalgaz aranmaya devam ediyor.