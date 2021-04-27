Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 17 günlük tam kapanmanın geldiğini duyurdu. Bugün ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni yasaklar ile ilgili detay açıklamalarda bulundu. Peki, Yasaklarda emekli maaşları nasıl alınacak?

Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak?

Türkiye'de salgınla mücadelede ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar geldi. Soylu, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını ve bu süreçte kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacağını belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Denetimleri en üst seviyede tutmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyledi.