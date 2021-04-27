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Ekonomi Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak?
Ekonomi

Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak?

Kabine Toplantısı sonrası merak içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamanın ardından tam kapanma kararı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Emekli olan vatandaşlar sokağa çıkamayacağı günlerde maaşlarını nasıl alacağını merak ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni yasaklar açıklaması geldi. Peki, Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 16:45:00 -
Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 17 günlük tam kapanmanın geldiğini duyurdu. Bugün ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni yasaklar ile ilgili detay açıklamalarda bulundu. Peki, Yasaklarda emekli maaşları nasıl alınacak?

Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak?

Türkiye'de salgınla mücadelede ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar geldi. Soylu, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını ve bu süreçte kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacağını belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Denetimleri en üst seviyede tutmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyledi.

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