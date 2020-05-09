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Ekonomi

Emekli maaşları ne zaman yatacak? | Emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak?

Emekli maaşları ayın kaçında yatacak? Ramazan bayramı 24 25 26 Mayıs'a denk geliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar "Emekli maaşları ne zaman yatacak?" , "Emekli maaşları ayın kaçında yatacak?" , "Emekli maaşları erken mi yatacak?" , "Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:59:00 -
Emekli maaşları ne zaman yatacak? | Emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak?

Ramazan bayramını kısa süre kala emekli vatandaşlar maaşlarını hangi gün alacaklarını araştırmaya başladı. Milyonlarca emekli “Emekli maaşı ne zaman yatacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? | Emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

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