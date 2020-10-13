Emekli maaşları 10 gün içinde bağlanıyor mu?

Soru: Ben bu ayın 24’ünde 58 yaşımı tamamlıyorum ve 3600 gün prim üzerinden maaş bağlanması için emeklilik dilekçesi vereceğim. Bana SSK emekli maaşı bağlanacak. Geçmişte babama iki yıla yakın bir sürede maaş bağlanmıştı. Benim maaşımın bağlanması uzun zaman alır mı? Ayşegül A.



Cevap: SGK artık emekli maaşlarını kısa sürede bağlıyor. Eğer sigortalılıkla ilgili bir yazışma gerektirir işlem yoksa emekli maaşınız aynı günde hatta aynı saatte bağlanabilir. Eğer yazışma gerektirecek bir husus varsa bu kez ortalama olarak en geç 10 gün içinde maaşınız bağlanır. Maaşınızın bağlandığını e-devlet şifresiyle görebilirsiniz. Maaşınız bağlanınca birikmiş aylığınızı da 5 gün içinde alabilirsiniz. Bilmenizi isterim, SGK, Yeni Türkiye’ye ayak uyduran bir kurum..