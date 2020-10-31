Bankaların kredi faizi tuzağına düşen binlerce emekli borçlarını ödemek için kredi kartlarına gücüm etmekte. Kredi kartı borçlarını da ödemekte zorluk çeken emekliler, maaşlarına haciz gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki emekli maaşlarına haciz konur mu?

Emekli maaşına haciz konur mu?

Emekli maaşı; SGK alacakları ve nafaka dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor. Ancak bazı bankalar emeklilere, kredi taksidinin ödenmemesi halinde maaştan çekilmesi için muvafakat yazısı imzalatabiliyor. Emekli aylığınıza, prim ve nafaka borcu haricindeki borçlar için izniniz olmadan haciz konulamaz. Şayet konursa, bulunduğunuz yerdeki icra hâkimliğine, haczedilemezlik şikâyetinde bulunduğunuzda konan haciz kaldırılır.

Emekli maaşı kesintisi yasak mı?

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