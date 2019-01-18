Emekli maaşı zaamları ne zaman yatacak? Emekli maaş zamları bankaya ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaş zamları bankaya ne zaman yatacak? Soruları merak ediliyordu. Emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin son dakika açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, emekli maaş zamlarının ödenmesine ilişkin tarihi açıkladı. Peki İşte 1000 TL altındaki emekli maaş zammı ödeme tarihi…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bin liranın altındaki emekli maaşlarına yapılan zammın şubat ayında yansıyacağını duyurdu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından başlıklar şöyle: "2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti. Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık. Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz. RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız. 3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak.