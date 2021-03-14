Milyonlarca çalışanın en büyük hayali emekli olabilmek. Elbette emekli olmak kadar, o yıllarda iyi bir gelir elde etmek de arzu ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi emekli maaşının nasıl yüksek olacağını araştırıyor. Peki, emekli maaşı nasıl yükseliyor?

Emekli maaşı nasıl yükselir? Emekli aylığı nasıl artar?

Emekli maaşının nasıl yükseleceğini araştıranlara birkaç önerimiz var. Çalışanlar emekli olduğunda çift maaş almak isteyebilir. Bunun içinse bireysel emeklilik sistemi son derece etkili. Bireysel emeklilik için belirlenen pirim her ay düzenli olarak ödeniyor. Kişiler 56 yaşına kadar düzenli prim ödemesi yaparlarsa emekli olduklarında toplu para alabilir ya da aydan aya maaş olarak ödeme yapılmasını isteyebilir. Sistemde 65 yaşa kadar da kalmanız mümkün bu tamamen sizin tercihiniz.

Emekli maaşının yüksek yatması için en önemli unsur prim ödemelerini yattığı rakam. Ödenen prim ne kadar yüksekse sigortalı gelecekte o kadar yüksek emekli maaşı alabilir. Bu sebeple işvereniniz ödediği prim miktarına dikkat etmeniz de gerekirse farkı kendinizde ödeyebilirsiniz.

Ödenen prim kadar sigortalılık döneminin denk geldiği süreçte önemli. 2000 öncesi sigorta girişlilerin primleri yüksek yattıysa maaşları da yüksek ödeniyor. 2000-2008 döneminde sigorta girişi olanların emekli maaşı miktarına enflasyon değeri de ekleniyor. Diğerlerine göre 2008 sonrası girişi olanlar daha az maaş alıyor.

Ayrıca SSK ve Bağ-Kur ödemesini aynı anda yapanlar daha yüksek maaş alabiliyor.