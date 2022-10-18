Herkes günün birinde emekli olmanın hayalini kurar. Bu hayali kuranlar aynı zamanda emeklilik yıllarını rahat geçirmeyi arzu eder. Bu sebeple sık sık ‘Emekli olursan ne kadar maaş alırım?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Bugün emekli olursam ne kadar maaş alırım?

Emeklilik yılı ve maaşı hesaplanırken 4A, 4B ve 4C sigorta kapsamı göz önünde bulundurulur. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primler hesaplanırken pirim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi, yaş gibi unsurlar dikkate alınır. Emekli yaş ve maaş hesabını Sosyal Güvenlik Kurumu 'uyg.sgk.gov.tr' web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

SSK (2000 öncesi) 3.293-4.687

SSK (2000 sonrası) 2.041-3.500

Bağ-kur (Esnaf) 2.399-3.500

Bağ-kur (Tarım) 2.262-3.500