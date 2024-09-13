Emekli maaşı için üçlü artış!

2025'in başında zamlanacak olan emekli maaşı için 3 ayrı zam düzenlemesi devreye girecek. Burada ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra emekli zammı için refah payı eklenmesi ve taban aylıkların artırılması gündemde. Öte yandan emekliye zam hesabında memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. Peki emekli maaşı için zam oranları neler olacak? İşte detaylar...

Emekliye zam için Ocak ayında üç ayrı düzenleme devreye girecek. Emekli maaşı için enflasyon artışı yapılırken refah payı da eklenecek. Ayrıca en düşük emekli maaşı da değişecek. Memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ORAN ÖNEMLİ

Milyonlarca emekli ve memur ile işçiler Ocak ayında yapılacak ücret artışlarını merak ediyor. Emekliler enflasyon rakamları ile zam alırken işçiler ise Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun toplantılarını bekleyecek.

Emekli ve memur zammı rakamını son 6 aydaki enflasyon oranları belirliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Ağustos'ta ise enflasyon yüzde 2.47 çıktı. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. Eğer 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise emekliye zam oranı yüzde 13.84'ü bulacak.

Orta Vadeli Program'da ise yüzde 41.5 oranında bir yıl sonu enflasyonu tahmini çıktı. Buna göre de 6 aylık oran yüzde 13.44 olacak. Memur zammı ise yüzde 9.31 gerçekleşecek.

EMEKLİ ZAMMI HESABINA REFAH PAYI EKLENEBİLİR

Ocak ayında enflasyon kesinleştikten sonra bu oranlara ilave refah payı eklenmesi de gündemde. Buna göre artış oranları memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için eşitlenebilir. Refah payı ile birlikte tüm emeklilerin artış oranlarının yüzde 20'yi bulması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA DEĞİŞEBİLİR

Zam oranlarının dışında en düşük emekli maaşı ile ilgili de beklentiler güçlendi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra artırılması gündemde. Eğer değişiklik olmaz ise yine 11 bin TL ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşacağı öngörülüyor. Bunun da önüne geçmek için taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Bu durumda refah payı hariç tutulduğunda taban aylıklar yüzde 13.44 oranındaki artışa göre 14 bin 180 TL'ye çıkıyor. Bu durumda taban aylıkların yani en düşük ödenen emekli aylıklarının 14-15 bin TL bandına çekilmesi söz konusu olacak.

SEYYANEN ÖDEME YAPILIYOR

Taban maaş uygulaması düşük aylık alan emekliler için yapılıyor. Kök aylıkları düşük olan emeklilerin aldığı rakamlar belirlenen taban maaşa tamamlanıyor. Aradaki fark Hazine tarafından seyyanen ödeme olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak 6 aylık artışlar kök aylıklara yapılıyor. Ek ödeme rakamıyla birlikte ortaya çıkan aylık taban maaştan düşük ise seyyanen destek veriliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73'lük zam oranı sonrası 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.

DUL VE YETİMİN ALACAĞI DA ARTTI

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı rakamlar da arttı.

Buna göre; hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 9 bin 375 TL,

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 6 bin 250 TL,

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 3 bin 125 TL oldu.

NOT: Hissesi oranında aldığı maaş bu rakamlardan yüksek ise dul ve yetim, yüksek olan ödemeyi alacak.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ

Yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Fatih Karahan, Merkez Bankası'nın 2024, 2025 ve 2026 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. Buna göre;

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14

2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9 olarak tahmin edildi.

PİYASANIN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi şu şekilde:

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,71

2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,30

OVP'DEKİ YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ

2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) göre yıl sonu enflasyon beklentileri şu şekilde:

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,5

2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,7