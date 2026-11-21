AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında geldiği Kahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarına ilişkin konuştu. Emeklilerin tamamının değil bir kısmının maaşını az ve yetersiz bulduğunu söyleyen Şen, "Öyle diyorsa öyledir, 'Az' diyorsa o maaş azdır" dedi.

Şen, maaşların iyileştirilmesi için arkadaşlarının yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirtti. "İnşallah emeklilerimizi mutlu edecek, onları sevindirecek bir neticeyi hep beraber göreceğiz. Gelecek sene daha da iyi olacak" diyen Şen, zam oranına ya da takvime ilişkin bir bilgi vermedi.

Milletvekilinin Meclis'te, bakanın bakanlığında çalıştığını, herkesin bulunduğu yerde görev yaptığını anlatan Şen, sahada emeklilerin kendilerine maaşlarını az bulduklarını söylediğini aktardı.

Fon meselesi: "150 kişiye yakın insan içeride"

Şen, yakın zamanda "acı bir fon meselesi" yaşandığını, aralarında birkaç çalışma arkadaşlarının da bulunduğu bir kısım insanın elini milletin malına ve parasına uzattığını söyledi. Şen, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki "Biz başkasına benzemeyiz", "Bizde kol kırılır yen içinde kalır olmaz" ve "O kol kesilir" sözlerini hatırlattı.

Sürecin Cumhurbaşkanı başkanlığında "cerrah titizliğiyle" yürütüldüğünü kaydeden Şen, tutuklulara ilişkin önce "150 kişiye yakın insan içeride" ifadesini kullandı; ardından "139 diye biliyorum rakamı bugün için, kişi içeri alındı, mahkemeler gereğini yaptı" dedi. Şen, "300'e yakın, 285 kişinin adli kontrolle salıverildiğini biliyoruz ama adli kontrol devam ediyor" diye konuştu. Haram, gayrimeşru ve aşırı kazanç tespit edildiği için yüzlerce kişinin mal varlığına devletin el koyduğunu söyleyen Şen, yurt dışına kaçanların da alınıp getirildiğini belirtti: "Suçsuzsanız niye kaçıyorsunuz? Suçluysanız cezasını çekeceksiniz."

Şen, "Biz bir hırsız bulduğumuzda ona bir tane Cumhurbaşkanı adaylığı ofisi açıp çalıştırmıyoruz" dedi; hırsızı meydan meydan, şehir şehir gezip miting yapmadan yakasından tutup hukuka teslim ettiklerini, hukukun da gereğini yaptığını söyledi. Zerre kadar taviz verilmeyeceğini vurgulayan Şen, "Hiç kimse zira milletin cebine elini uzatamaz. Kimse milletin olan bir kuruşunu alamaz, çalamaz, yürütemez, götüremez. Devlet burada gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

Kanun, feshin tespit ve teyidinden sonra işleyecek

Toplantıda 50 yıllık terörün sona erdiğini söyleyen Şen, anayasa çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Büyük mağaralardaki silah, mühimmat, cephane ve gıdanın teslim edildiğini anlatan Şen, "Suriye sahası zaten bitti, Irak sahası az kaldı" dedi. Şen'e göre Irak sahası bittikten sonra İran'daki PKK varlığı da kendi varlığına son verecek. Şen, örgütün yurt içinde ve yurt dışında bütün unsurlarıyla kendini zaten feshetmiş durumda olduğunu, bunun sadece Türkiye'de değil bütün ülkelerde nihayetleneceğini söyledi.

Şen, çıkarılan kanuna temel oluşturan raporlarında terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında bütün unsur, şube ve bağlantılarıyla kendini feshetmesinin şart koşulduğunu anlattı. Kanunun, bu feshin tespiti ve teyidi yapıldıktan sonra işlemeye başlayacağını belirten Şen, "Aksi takdirde işlemeyecek" dedi.