Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Belli oldu! Milyonların gözü bu haberde...
Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş farklarının yatacağı tarihi açıkladı.
Bakan Işıkhan, emeklilere 20 yıl içinde her zaman ayrıcalık tanındığını belirterek, "Bu yıl inşallah emeklilere sağlanan imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak." dedi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.
Ek artıştan kaynaklı farklar, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içerisinde ödenecek.
Işıkhan, emeklilere zam farklarının verileceği tarihi de şu sözlerle açıkladı:
Emeklilerin her yıl maaşları ocak ve temmuz aylarında artmaktadır. Alınan yüzde 49,25 oranında zamdan doğan fark, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içinde hesaplara yatmış olacak.
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