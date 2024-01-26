  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Belli oldu! Milyonların gözü bu haberde...
Ekonomi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Belli oldu! Milyonların gözü bu haberde...

Yeniakit Publisher
2024-01-26 16:29:00 -
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Belli oldu! Milyonların gözü bu haberde...

Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş farklarının yatacağı tarihi açıkladı.

Bakan Işıkhan, emeklilere 20 yıl içinde her zaman ayrıcalık tanındığını belirterek, "Bu yıl inşallah emeklilere sağlanan imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak." dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Ek artıştan kaynaklı farklar, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içerisinde ödenecek.

Işıkhan, emeklilere zam farklarının verileceği tarihi de şu sözlerle açıkladı:

Emeklilerin her yıl maaşları ocak ve temmuz aylarında artmaktadır. Alınan yüzde 49,25 oranında zamdan doğan fark, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içinde hesaplara yatmış olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devlet Bahçeli ile Mehmet Şimşek arasında şok "emekli maaşı" diyaloğu! O iddia gündemi sarstı! Emekli zammı için bunu istemiş" target="_blank">
Devlet Bahçeli ile Mehmet Şimşek arasında şok "emekli maaşı" diyaloğu! O iddia gündemi sarstı! Emekli zammı için bunu istemiş
Devlet Bahçeli ile Mehmet Şimşek arasında şok “emekli maaşı” diyaloğu! O iddia gündemi sarstı! Emekli zammı için bunu istemiş

Gündem

Devlet Bahçeli ile Mehmet Şimşek arasında şok “emekli maaşı” diyaloğu! O iddia gündemi sarstı! Emekli zammı için bunu istemiş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşı mesajı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşı mesajı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşı mesajı!

Cem Küçük emekli maaşına yapılan zamla ilgili konuştu: Düğme yanlış iliklendi
Cem Küçük emekli maaşına yapılan zamla ilgili konuştu: Düğme yanlış iliklendi

Ekonomi

Cem Küçük emekli maaşına yapılan zamla ilgili konuştu: Düğme yanlış iliklendi

2000 sonrasında sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati…
2000 sonrasında sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati…

Ekonomi

2000 sonrasında sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati…

Emekliye yeni zam: Hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak
Emekliye yeni zam: Hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak

Ekonomi

Emekliye yeni zam: Hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23