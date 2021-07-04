Emekli Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2021? Son dakika bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyeleri üç yıldır 1000 TL olarak veriliyordu. Milyonlarca emeklinin Ramazan ve Kurban Bayramlarında aldı bayram ikramiyelerine zam yapıldığının müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk Lirası (TL) olarak belirlendiğini söylemişti.

Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar?

2021 Ramazan Bayramı’nda 100 TL artırılan bayram ikramiyeleri bin 100 TL olarak hak sahiplerine verildi. Ramazan Bayram ikramiyesini 1100 TL olan emekliler Kurban Bayram ikramiye tutarını da merak ediyor. Kurban Bayramı için de aynı ödemenin yapılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin tarihini açıklarken Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 2021 yılında 12-16 Temmuz tarihleri arasına ödeneceğini belirtmişti. 20 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 12 Temmuz ile 16 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.

Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.