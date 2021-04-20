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Ekonomi Emekli ikramiyesi bu hafta yatar mı? Bayram ikramiyesine enflasyon farkı ne kadar?
Ekonomi

Emekli ikramiyesi bu hafta yatar mı? Bayram ikramiyesine enflasyon farkı ne kadar?

2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilece? 12 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilir oldu. Emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesi 1000 TL ikramiye verilmekte. Ancak bu yıl ilk kez emekli ikramiyelerine enflasyon farkı eklenerek ödenecek. Peki Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerini ne zaman alacak? SGK emeklilerinin ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi bu hafta yatar mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 13:23:00 - 2021-04-20 13:25:09
Emekli ikramiyesi bu hafta yatar mı? Bayram ikramiyesine enflasyon farkı ne kadar?

Son dakika emekli ikramiyesi haberleri: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi 2021. Emekli ikramiyesi 2021. İşte detaylar.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, "SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, emekli maaşı alan tüm hak sahiplerimiz, vatandaşlarımız, emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın bayram ikramiyesi alacaklarını söyledi. 

Bayram ikramiyesine enflasyon farkı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz." dedi.

Emekli ikramiyesi bu hafta yatar mı?

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini belirtmişti. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere 1000'er lira ikramiye veriliyor. Enflasyon farkı ile emekli ikramiyesinin 1090 TL olması bekleniyor. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek.

Bayram ikramiyesini kimler alır?

Ramazan ve Kurban olmak üzere senede 2 defa ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'den emekli aylığı alanların dışında, vazife malullüğü aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, gaziler, şehit yakınları, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

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