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Ekonomi Emekli ikramiyesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Ekonomi

Emekli ikramiyesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Yeniakit Publisher
2024-02-21 20:47:00 -
Emekli ikramiyesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Emekliye verilecek emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Komisyondan geçti

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2024'teki maaş zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükseltilmişti. Buna göre 2023'ün ikinci yarısında 7 bin 324 lira olan 4a en düşük emekli maaşı Ocak 2024'te 10 bin 444 liraya; 6 bin 558 liran olan 4b maaşı 9 bin 352 liraya; 5 bin 163 lira olan 4b tarım maaşı 7 bin 362 liraya ve 9 bin 497 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 13 bin 542 liraya yükselmişti.
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