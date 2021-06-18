Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliye müjde! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenir?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılmaktaydı. 2021 senesinde ise Bayram için gerçekleştirilen ödemeler, bin 100 TL'ye yükseldi.

Bu sene Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri yine 1100 TL şeklinde yatırılacak. Bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih ise henüz netleşmedi.