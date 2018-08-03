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Emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ikinci ikramiyenin Kurban Bayramı öncesi yatırılacağını açıkladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:31
Emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin eylem planını açıkladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan "100 Günlük Eylem Planı"nı açıkladı

Emekliler ile ilgili icraatlara da değinen Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz." ifadesin kullandı.

“İstihdama yönlendirecek anlayış öne çıkartılacak”

Yeni dönemde sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayış öne çıkartılacağını belirten Erdoğan, nitelikli iş gücü yetiştirilmesine için programların katılımcı sayısının 248 binden 375 bine yükseltileceğini söyledi.

İstihdamın artırılması için işverenlere sağlanan teşviklere ek olarak, kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanların genişletileceğini ifade eden Erdoğan, her yıl 100 bin gencin sosyal çalışma programlarından yararlanacağını açıkladı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 19:31
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