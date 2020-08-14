Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de gerilim tırmanıyor. Yunanistan'ın oyunbozan hamleleri sonrası Türkiye bölgede harekete geçti. Atina yönetimi ise Fransa'yı bölgeye çağırdı.

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş ise iki ülke arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın Türkiye'ye verilmeyen F-35'leri alması durumunda büyük bir sıkıntının doğacağını söyleyen Erdoğan Karakuş, "F-35'leri alamıyoruz. Yunanistan bunun üzerine bir şey yapmak istiyor. Bizim radarlarımızda görülemeyecek şekilde Sivas'a kadar gelecekler" dedi.

"S-400'ler işe yarayabilir"

Karakuş, iki ülke arasındaki gerilimin savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğini yorumlayarak, "Yunanistan-Türkiye savaşı ABD'ye bağlıdır. ABD isterse Yunanistan savaşa girer. Kıbrıs'ta mesela hareketı biz hava üstünlüğü ile yaptık. Yunanistan'ın 98 adet son model F-16 uçağı var. Hava üstünlüğünü elde edemediğiniz yerde mağlubiyete mecbursunuz. Bunu halkımız çok iyi bilsin. S-400'ler buada işe yarayabilir. Şu anda kullanabilir vaziyettedir" dedi.