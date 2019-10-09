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Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları: Trump’ın tehditleri Türkiye’ye sökmez

Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon başlatma kararının ardından Trump’tan gelen tehditlere ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu. Hacımustafaoğulları, “ABD ve Batılı ülkeler terör örgütleriyle aynı yatakta yatıyorlar. Trump’ın tehditleri Türkiye’ye sökmez. Türkiye artık o bildikleri eski Türkiye değil.” dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:44
Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları: Trump’ın tehditleri Türkiye’ye sökmez

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

ABD Başkanı Donald Trump, tehdit içerikli açıklamaların ardından yine farklı söylemlerini sosyal medya hesabından sürdürüyor. Emekli Albay MustafaHacımustafaoğulları, ABD’den gelen tehdit mesajlarını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Trump’ın tehditleri Türkiye’ye sökmez”

Türkiye ile ABD arasında Suriye’ye yönelik operasyon konusunda tartışmalar devam ederken, Trump’ın tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Albay Mustafa MustafaHacımustafaoğulları, “Trump’ın tehditleri Türkiye’ye sökmez. Türkiye artık çok şükür eski Türkiye değildir. Amerika, Türkiye’nin ekonomik anlamda atmış olduğu ve kendi çıkarına uygun görmediği adımlarla ilgili bu tür açıklama ve tehditleri her zaman yapıyor. İlk kez karşılaştığımız bir durum değil. Tabi bu riski devletin ilgili organları mutlaka değerlendirir ve o risklere göre de adımlarını atarlar.” şeklinde konuştu.  

“Türkiye’nin amacı terör koridoru oluşumunu engellemek”

Türkiye’nin Suriye’deki amacına ilişkin konuşan MustafaHacımustafaoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’nin olmazsa olmaz önceliği, Suriye’nin kuzeyinde, sınırlarımız boyunca hiçbir şekilde terör koridoru oluşumuna izin vermemektir. Türkiye’nin güvenliği açısından bu çok önemli. Bu mutlaka yapılması gereken bir harekât. Akdeniz kıyılarından, Fırat’ın batısından doğusuna kadar, Türkiye’nin güvenliği açısından o bölgede güvenli bölgeyi oluşturmak zorundayız. İkincisi amacımız ise; Suriye’den bize göç eden 4 milyon civarındaki mültecinin de orada yaşayabileceği alanları oluşturmak ve bu mülteci sorunu Türkiye’nin üzerinde bir yüktür, bu soruna çözüm üretmek. Tabi bu Türkiye’nin haklı talebi.

“ABD ve Batı terör örgütleriyle aynı yatakta yatıyorlar”

Türkiye düşmanlığında birleşen Batılı ülkelerin terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı ittifak ettiklerine dikkat çeken MustafaHacımustafaoğulları, “Amerika ve diğer Batılı ülkeler olsun, hem NATO müttefiki hem Avrupa Birliği noktasında çalışmalarımız söz konusu hem de kuruluşumuzdan bu yana Batı kulübüyle beraber olmamıza rağmen, utanmadan da bizi tehdit eden terör örgütüyle birlikte aynı yatakta yatıyorlar. Yani terör örgütünü Türkiye’ye karşı destekliyorlar. Böyle bir şeyi Türkiye kabul etmez.” dedi.

Suriye’de ABD ile Türkiye’nin alanda karşı karşıya gelme ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan MustafaHacımustafaoğulları, şöyle konuştu:

Türkiye’nin kararlı duruşu Trump’a çekilme noktasında geri adım attırdı. Amerika artık tasını tarağını toplayıp TSK’nın harekat alanı çevresinden askerlerini çekiyor, çekmek zorunda. Amerika hiçbir şekilde Türk ordusunun karşısında terör örgütünün yanında duramaz. Bu riski göze alamaz. Bu bizim için risk olduğu kadar Amerika için de risktir. Bunun karşısında birtakım ekonomik tedbirler geliştirme niyetleri olabilir, bunu zaten hep yapıyorlar. Ama Türkiye her şeye rağmen bunu göğüslemek zorunda. Bu tehditleri dikkate alarak orada yapılması mecburi olan harekâtı yapmaktan geri duramaz.

“Hava sahasını kapatmak savaşı göze almak demektir”

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sırasında ABD’nin hava sahasını kapatıp kapatmayacağı konusunda da görüşlerini dile getiren Emekli Hava Albay MustafaHacımustafaoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

Hava sahası ile ilgili onlar bilgi paylaşımı yapmayacaklar. Hava sahasının kapatmaları söz konusu değil, hava sahasını kapatamazlar. Hava sahasını kapatmak demek savaşı göze almak demektir. Biz orada operasyona başlarsak, hava kuvvetlerini hem taarruz anlamında kullanacağız, hem yakın hava desteği anlamında kullanacağız, hem de keşif harekâtında kullanacağız. Kara unsurlarımız da harekâtı yürütecekler. Dolayısıyla hava sahasını bize karşı kapatmaları söz konusu olamaz. Benim uçağım buraya girecek, sen giremeyecek diyeceksin, ben o uçağı düşürürüm. Ben orada harekât yapacağım, Amerikan uçağı gelecek ya da başka bir şekilde diğer hava savunma unsurlarıyla, yani Amerika’nın savaşa girmesi demektir. Ha bizimle bilgi paylaşımı yapıyorlardı, istihbarat desteği veriyorlardı, koalisyon ortağı idik, bizi oradan çıkarttılar, bizimle bundan sonra bilgi paylaşımı yapmayacaklar, yapmasın, bizim ona ihtiyacımız yok. Bizim kendi istihbarat ve bilgi kaynaklarımız artık bize yeter durumda. Ki dana önce bizimle paylaştığı bilgileri de gerek İsrail gerek Amerika gerek sözde müttefik devletler zaten bizden önce düşmanlarımızla paylaşıyorlardı. Dolayısıyla bu bilgi bize yarar değil zarar veriyordu. Bir de işin bu boyutu var, paylaşmasınlar. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Ona gücümüz yeter çok şükür. Hava sahasını biz onlara kapatırız.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:44
  1. ABD Başkanı Trump
  2. Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğlu
  3. yeniakit.com.tr
  4. Batılı ülkeler
  5. NATO
  6. Avrupa Birliği
  7. TSK
  8. Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon

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  • njklnjkl7 sa önce
    abd natodan bu ülkeyi ve komşumuzu tehdit eden abd nato üslerinden diğer nükleer güçlerle anlaşıp abd natodankurtulmadığımız sürece hem bu ülke hemde yanıbaşımızdaki komşumuz iran abd nato tehditlerinden kurtulmayacaktır zaten abd nato iranın dört bir yanını sarmış allah yardım ede bize irana

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