Emekli ek ödeme son dakika ne kadar? Son dakika emekli maaş haberleri

Emeklilere son dakika ek ikramiye haberi. Emekli maaşının zamlanmasıyla beraber emeklilerin cebine girecek ek ödeme, eski adıyla vergi iadesi de arttı. Peki emekliler ne kadar ek ödeme alacak? Emekli ek ödeme nasıl hesaplanır? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.17, memur emeklilerine ise yüzde 3.5+5.17 zam sonrası emeklilerin alacağı yüzde 4 ek ödeme farkları son dakika. Emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Bu oranın yüzde 9 yapılması gündemde. Düzenleme olursa, ek ödeme tutarları 42 ile 315 lira arasında artacak.

Emeklilere son dakika ek ikramiye haberi. Emeklilere ek ikramiye yolu açan Kanun 27 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girmişti. Ek ikramiyelerin bir kısmı ödendi. İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenlerin ise Mart ayında ödenecek. Emekli ek ikramiye için son dakika uyarısı. 450 bin memur emeklisini ilgilendiren ek ikramiye için başvuru süresi Pazartesi günü doluyor. Memur emeklilere nereye başvuru yapacak? Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramında 1000 TL ikramiye alan emekliler şimdi 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı'nı bekliyor. Bu bayramda da emekli maaşlarına ek 1000 TL ikramiye hesaba yatacak. emekli ek ödeme son dakika 2019. emekliye ek ödeme zammı ne zaman? Emekli ek ödeme son dakika haberleri... İşte son dakika emekli maaş haberleri.

Emekli ek ödeme tutarları 42 ile 315 lira arasında artacak

12.3 milyon emeklinin ocak ayında maaşı zamlandı. Artan maaşla birlikte, her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı 1.106 liradan 1.224 lira 81 kuruşa çıktı. Yani ocaktan itibaren maaşı 1.224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başladı. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 315 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net 1071 lira. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53 lira. Ek ödeme tutarında, oran yüzde 8'e çıkarsa 32 lira artışla 85, yüzde 9 olursa, 42 lira artışla 96 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215 lira artarak 431, yüzde 9 olursa 269 liralık artışla 485 liraya ulaşacak.

Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenecek?

Devlet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu merak konusu oldu. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek.

Bayram ikramiyesi bu sene ne zaman ödenecek sorusu merak konusu oldu. Hükümet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık ikramiye bu sene Mayıs ve Ağustos ayında ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.