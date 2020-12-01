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Ekonomi Emekli borçlanması ne kadar? Doğum ve askerlik borçlanması ne kadar?
Ekonomi

Emekli borçlanması ne kadar? Doğum ve askerlik borçlanması ne kadar?

Emekli borçlanması günlük ne kadar? Emekli olmak isteyen çalışanlar prim gün sayısını, çalışma yılını ve yaşı doldurmaları durumunda emekiliği hak etmekte. Ancak hem erkekler hem de kadınlar erken emekli olabilmekteler. Erken emekli olmanın yolu da askerlik ve doğum borçlanması yapmak. Peki doğum ve askerlik borçlanması ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:11:00 -
Emekli borçlanması ne kadar? Doğum ve askerlik borçlanması ne kadar?

Ne zaman emekli olurum? İster SSK’lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir.  Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar en çabuk nasıl emekli olunur? sorusunun cevabını merak ediyor. Yıllarca çalışanlar artık erken emekli olmak için gün sayarken, hem erkekler hem de kadınlar erken emekli olabilmekte. Erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar ise doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.

Doğum borçlanması nasıl yapılır?

Doğum borçlanması yapacak kadınlar doğum borçlanmasının nasıl yapılacağını merak ediyor. Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunurlar. Erkekler de askerlik süreci kadar askerlik borçlanmasında bulunurlar. 1999 yılı öncesinde askerlik yapanlar 18 ay askerlik yaptıklarından dolayı bu borçlanma emeklilik sürecinde önemli bir kazanım sağlanabiliyor.

Emekli borçlanması ne kadar?

Emekli olmak isteyenler doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yapılarak erken emekli olunacağını söylemiştik. Askerlik ve doğum borçlanması fiyatı ise her yıl asgari ücrete yapılan zam sonrası değişmekte. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. 

Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020’de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.

Doğum borçlanması ne kadar?

1 Çocuk İçin: 720 gün üzerinden en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 27.28 liradan 19.642 lira.

2 Çocuk İçin: 1.440 gün üzerinden en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 27.28 liradan 39.283 lira.

3 Çocuk İçin: 2.160 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 27.28 liradan 58.924 lira.

Askerlik borçlanması ne kadar?

6 Ay İçin: 180 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 27.28 liradan 4.912.4 lira.

12 Ay İçin: 360 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 27.28 liradan 9.820.8 lira.

18 Ay İçin: 540 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 27.28 liradan 14.731.2 lira.

Doğum borçlanması şartları neler?

Askerlik borçlanması şartları

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