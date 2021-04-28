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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatar? soruları Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceden müjdesini duyurduğu bayram ikramiyesine yapılcak zamda da müjde geldi. Bayram ikramiyesi 100 TL artarak 1100 TL oldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 08:07:00 - 2021-04-28 08:07:56
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilere bayramda ödenecek ikramiyenin tutarı belli oldu. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 2018 senesinde ödemeye başlanılan ikramiyelere bu sene artan enflasyon nedeniyle zam geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde ile emekli ikramiyelerine yüzde 10 zam geldi. Bin TL olan emekli ikramiyeleri bu sene ile itibariyle Bin Yüz TL oldu.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Gazetecilerin “Emeklilere bayram ikramiyesi için bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor” şeklindeki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin artı enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştireceğiz.” 

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