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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dönemde detaylar araştırılıyordu. Milyonların merakla beklediği 'Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada ikramiyenin tutarını açıkladı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte emekli ikramiyesi miktarı...

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:13:00 -
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'nda emekli maaşlarına yatacak ikramiye tutarını merak ediyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaşırken, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emeklilere verilecek ikramiye bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yaptığı açıklama ile emeklilere bayram ikramiyesi müjdesini verdi.

Bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin kısa sürede hayata geçirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL’ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis’e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum.

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