Emekli aylıklarına zam geliyor mu? İşin tam içindeki isim, son gelişmeyi böyle açıkladı

Milliyet gazetesi yazarı Cem Kılıç, emekli aylıklarının 12 bin TL’ye çıkarılmasıyla ilgili düzenlemeyi yazdı. Kılıç, Haziran ayı enflasyonunun ortaya çıkması sonrası emeklilere yapılacak zam oranlarını değerlendirdi. Yazısında, en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye çıkarılması için hazırlanan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulduğunu belirten Kılıç, bu düzenlemenin Meclis gündemine gelmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini ifade etti. Kılıç, milyonları ilgilendiren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Haziran ayı enflasyonunun ortaya çıkması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 24,7 olarak gerçekleşti. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayı zam oranını ifade ediyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden belirlenen yüzde 10 zam ve enflasyon farklı ile birlikte zam oranı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmının hiç zam alamama riskine karşılık en düşük emekli aylığının 12.000 TL’ye çıkarılması bekleniyor.

Hali hazırda 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 12.000 TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenleme ile ilgili bilgiler geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemine geldi. Bu yönde çalışmanın hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımıza sunulduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftaki yoğun diplomasi trafiği nedeniyle henüz nihai kararın verilmediği düşünülüyor. Hazırlanan düzenlemeye ilişkin son rötuşlar yapıldıktan sonra değişikliğe ilişkin düzenleme Meclis gündemine gelecek. Düzenlemenin Mecliste kabul edilmesinden sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile süreç tamamlanacak.

Düzenleme ile hali hazırda 3,8 milyon emekli için uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının 10.000 TL olarak ödenmesi yönündeki düzenlemedeki 10.000 TL rakamı 12.000 TL’ye yükseltilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3,8 milyonunun kök aylığı 10.000 TL’nin altında. Ancak bu emeklilere ek ödeme dahil 10.000 TL ödeniyor. İşte bu rakamın 12.000 TL’ye yükseltilmesiyle emeklilere ek ödeme dahil 12.000 TL ödenmeye başlanacak.

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10.000 TL’lik rakamın 12.000 TL’ye yükseltilmesi sonrası 3,8 milyon emeklinin zam alması sağlanmış olacak. Şu an için kök aylığı 7.710 TL ve altında olanlar hiç zam almama riski ile karşı karşıya. 7.710 TL’nin altındaki kök aylıklara yüzde 24,7’lik zam uygulansa bile ek ödemeyle emekli aylıkları 10.000 TL’nin üzerine çıkmıyor. Bu durumda yaklaşık 1,8 milyon emekli olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan kök aylığı 9.610 TL ve altındaki emekliler ise zam alabiliyorlar ancak zam oranı yüzde 24,7’ye ulaşmıyor. Bu durumdaki emeklilerin de yaklaşık 2 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla halihazırda 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 12.000 TL’ye yükseltilmesi 3,8 milyon emekli için hiç zam alama riskinin ortadan kalkması ve en az yüzde 20 oranında zam alınabilmesini sağlayacaktır. (...)"