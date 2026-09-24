  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan’da Husi uyarısı: Mekke ve civarında saldırı alarmı! BM’de konuşurken 77 ülke üyesi salonu terk etti! Soykırımcı Netanyahu’ya küresel tokat Dünya devlerinin rotası artık Türkiye! Yapay zekâda yatırım hedefi 10 milyar dolar Muhabirimizi mahkum ettiren Muammer Balcı öldü: Karakaya ve Suna’nın hesabı mahşere kaldı İletişim Başkanı Duran’dan İsrailli Bakan’a sert tepki: İfadeleri seviyesiz ve hadsiz MHP lideri Bahçeli'den 'BM' mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması insanlığı ferahlattı İsrail engelli çocuklar için gönderilen tekerlekli sandalyelerin Gazze'ye girişini engelledi Foncu Yarız’ın ‘pusula’sı vurgundan şaşmamış! 220 milyonluk 5 aracını 26 bin liraya satmış! Soruşturma giderek derinleşiyor! Fon soruşturmasında 750 milyon TL’ye el kondu Fon soruşturmasında tutuklanmıştı: Öztürk, hisse satışında üst yönetimi suçladı
Dünya Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!
Dünya

Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Almanya’da Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığı yalanının parlamentoda kabul edilmesine öncülük ettikten sonra ismi ‘Ermeni Cem’e çıkan Yeşiller partili Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, bu kez de Yahudi ağızlığını takarak Berlin’e Elif Eralp’in Başbakan olmasının engellenmesi çağrısı yaptı.

Almanya’nın başkentindeki seçimleri Sol Parti’nin adayı Elif Eralp’in kazanması sonrası başlatılan Siyonist kampanyaya 'Ermeni Cem' de katıldı. Elif Eralp’in soykırımı eleştirdiği için partisi ile birlikte Yahudi düşmanı ilan edildiği kampanyaya Siyonist ağızlığını takarak koşan Ermenistan'dan yüksek liyakat nişanı sahibi Cem Özdemir, Alman ırkçıların bir araya toplandığı Almanya için Alternatif (AfD) partisine getirilen kısıtlamaların ve engellemelerin Sol Parti’ye de getirilmesini istedi. 

Özdemir, partisini zafere taşıyan Eralp’i tanımadığını ve haksızlık yapmak istemediğini ancak Eralp'in "Berlin teşkilatı üzerinde ne ölçüde kontrol sahibi olduğu konusunda" şüpheleri bulunduğunu belirterek "Partiyi kontrol edip etmediği ve tüm üyelerinin, milletvekillerinin ve gelecekteki senatörlerin de aynı görüşte olduğunu garanti edip edemeyeceği büyük bir soru işareti" dedi. Özdemir, partisine Sol Parti’nin hükümete gelmesini engelleme çağrısı yaptı.

SERAP GÜLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CDU’lu başka bir Türk siyasetçi Serap Güler de, Elif Eralp’in Berlin seçimini kazanmasını “Çok yazık” sözleriyle değerlendirerek Almanya’daki Türkler arasında büyük tepki çekmişti.

Yeşiller Eş Başkanı Franziska Brantner de, Sol Parti'nin başbakan adayı Eralp'e "aşırılık yanlıları ve suç çevreleriyle" arasına net bir mesafe koyma çağrısında bulunarak üstü kapalı olarak Eralp’i sanki bu odaklarla işbirliği yapıyormuş gibi göstermeye kalktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23