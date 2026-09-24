Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Almanya’nın başkentindeki seçimleri Sol Parti’nin adayı Elif Eralp’in kazanması sonrası başlatılan Siyonist kampanyaya 'Ermeni Cem' de katıldı. Elif Eralp’in soykırımı eleştirdiği için partisi ile birlikte Yahudi düşmanı ilan edildiği kampanyaya Siyonist ağızlığını takarak koşan Ermenistan'dan yüksek liyakat nişanı sahibi Cem Özdemir, Alman ırkçıların bir araya toplandığı Almanya için Alternatif (AfD) partisine getirilen kısıtlamaların ve engellemelerin Sol Parti’ye de getirilmesini istedi.

Özdemir, partisini zafere taşıyan Eralp’i tanımadığını ve haksızlık yapmak istemediğini ancak Eralp'in "Berlin teşkilatı üzerinde ne ölçüde kontrol sahibi olduğu konusunda" şüpheleri bulunduğunu belirterek "Partiyi kontrol edip etmediği ve tüm üyelerinin, milletvekillerinin ve gelecekteki senatörlerin de aynı görüşte olduğunu garanti edip edemeyeceği büyük bir soru işareti" dedi. Özdemir, partisine Sol Parti’nin hükümete gelmesini engelleme çağrısı yaptı.

SERAP GÜLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CDU’lu başka bir Türk siyasetçi Serap Güler de, Elif Eralp’in Berlin seçimini kazanmasını “Çok yazık” sözleriyle değerlendirerek Almanya’daki Türkler arasında büyük tepki çekmişti.

Yeşiller Eş Başkanı Franziska Brantner de, Sol Parti'nin başbakan adayı Eralp'e "aşırılık yanlıları ve suç çevreleriyle" arasına net bir mesafe koyma çağrısında bulunarak üstü kapalı olarak Eralp’i sanki bu odaklarla işbirliği yapıyormuş gibi göstermeye kalktı.