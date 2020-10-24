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Gündem Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı
Gündem

Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı

Emekli Amiral Semih Çetin katıldığı televizyon programında, S-400'ler konusunda Türkiye'nin yüzde yüz haklı olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası program sunucusu Özlem Gürses, "S-400 konusunda mı?" diyerek yerinden fırladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:32:00 -

Özlem Gürses'in sunduğu programda S-400'ler hakkında açıklamalarda bulunan Emekli Amiral Semih Çetin, "Türkiye bu konuda yüzde yüz haklı" deyince sunucu Gürses, "S-400 konusunda mı?" diyerek yerinden kalkarak tepki gösterdi.

Çetin, "Kesinlikle haklı Türkiye ABD'ye patriot başvurusu yapınca red cevabı aldı. Sonra gitti S-400 almak zorunda kaldı. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Gerçekten çok iyi bir sistem. Türkiye S-400 denemesini yaptı. Bu konuda ne ABD'nin ne NATO'nun bir söz söylemeye hakkı yok." dedi.

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