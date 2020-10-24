Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı

Özlem Gürses'in sunduğu programda S-400'ler hakkında açıklamalarda bulunan Emekli Amiral Semih Çetin, "Türkiye bu konuda yüzde yüz haklı" deyince sunucu Gürses, "S-400 konusunda mı?" diyerek yerinden kalkarak tepki gösterdi.

Çetin, "Kesinlikle haklı Türkiye ABD'ye patriot başvurusu yapınca red cevabı aldı. Sonra gitti S-400 almak zorunda kaldı. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Gerçekten çok iyi bir sistem. Türkiye S-400 denemesini yaptı. Bu konuda ne ABD'nin ne NATO'nun bir söz söylemeye hakkı yok." dedi.