Emekli adam tüm mal varlığını Elon Musk'a bağışladı!

İtalya’da emekli bir polis memurunun aldığı sıra dışı karar gündem oldu. Tüm mal varlığını ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk’a bağışlayan yaşlı adam, sosyal medyada tartışma başlattı.

Emekli polis servetini Musk’a bıraktı

İtalya’nın kuzeyindeki Torino kentinde yaşayan 78 yaşındaki emekli polis memuru Giovanni Ricci, noter huzurunda hazırlattığı vasiyetle sahip olduğu daireyi, banka birikimlerini ve kırsaldaki küçük zeytinliğini Elon Musk’a bağışladığını açıkladı.

Yaklaşık 1,2 milyon euro değerinde olduğu belirtilen mal varlığının tamamını teknoloji dünyasının en tanınmış isimlerinden Musk’a bırakan Ricci’nin kararı, ülkede şaşkınlıkla karşılandı.

“İnsanlığı ileri taşıyan tek kişi o”

Yerel basına konuşan Ricci, kararının arkasında Musk’a duyduğu hayranlığın olduğunu söyledi. Özellikle elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Inc. ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX projelerinden etkilendiğini belirten emekli polis, “İnsanlığı ileri taşıyan vizyoner bir lider. Paramın geleceğe yatırım olmasını istiyorum” dedi.

Ricci’nin çocuğu ya da yakın bir mirasçısının bulunmadığı, eşini yıllar önce kaybettiği öğrenildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Kararın duyulmasının ardından İtalyan sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, “Dünyanın en zengin insanına her şeyini bırakmak akıl kârı mı?” yorumunda bulunurken, bazıları ise “Mal onun, isterse yakar isterse bağışlar” diyerek emekli polisi savundu.

Özellikle X platformunda (eski adıyla Twitter) konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. “Kafayı mı yemiş?” etiketi kısa sürede trend listesine girdi.

Hukuki süreç nasıl işleyecek?

İtalyan hukukçular, vasiyetin resmi prosedürlere uygun hazırlanması halinde geçerli olacağını belirtiyor. Ancak Musk’ın bu bağışı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Olay, hem İtalya’da hem de uluslararası basında “alışılmadık miras kararı” başlığıyla geniş yer buldu.