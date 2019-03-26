Elvan: "İşsiz gençlerimiz için her ilçeye ofis kuracağız"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, işsiz olup da işyapmak isteyenler için her ilçeye ofis açacaklarını belirterek, "Bu ofiste, işinin uzmanıpsikologlar, sosyologlar ve bu işin uzmanı olan kişiler, bu insanlarla mülakat yapacaklar.Özelliği nedir, nasıl bir iş istiyor? Bunları alacaklar ve o alanda eğitimden geçirilecekler.Böylelikle istihdama yönelik önemli bir adım atmış olacağız ve Mersin’deki işsizlikproblemini çözeceğiz" dedi.

Elvan, Cumhur İttifakının AK Parti’li Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak’ınproje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Mersin’in kalbi konumundaki Akdeniz’inçok sorunlu ve sıkıntılı bir ilçe olduğunu söyledi. Mersin’in ticaretinin yüzde 90’nınAkdeniz’de gerçekleştiğini, iş yerlerinin büyük bir bölümünün yine bu ilçede olduğunuifade eden Elvan, vatandaşların artık Akdeniz’de ’bir değişim ve dönüşümün’ zamanınıngeldiğini söylediklerini belirtti.

"Mersin’deki işsizlik problemini çözeceğiz"

Akdeniz ilçesinde çok sayıda işsiz gencin bulunduğuna dikkat çekerek, bu bölgenin enönemli sorununu işsizlik olduğunu vurgulayan Elvan, "Bu çocuklara, bu gençlere bizimsahip çıkmamız gerekiyor. Bu insanların vatana, millete faydalı olması için onlara sahipçıkmamız gerekiyor. Her insan hata yapabilir, hele hele gençseniz daha çok hatayapabilirsiniz. Ama bir hata yaptı diye bu insanları asla dışlayamayız. Onlara kucakaçmamız gerekiyor. O nedenle işsiz olup da iş yapmak isteyen her bir kardeşimiz içinbir ofis kurulacağız. Bu ofiste, işinin uzmanı psikologlar, sosyologlar ve bu işin uzmanıolan kişiler, bu insanlarla mülakat yapacaklar, konuşacaklar. Özelliği nedir, nasıl bir işistiyor? Bunları alacaklar. Sanayici vasıflı personel bulamadığını söylüyor. İşte bukardeşlerimiz bir eğitim programından geçirilecek, nereye yönlenmek istiyorsa, her birkardeşimizin eğitimini sağlayacağız. Nerede ihtiyaç var, bu kardeşlerimizin her birioraya yerleştirilecek. Böylelikle istihdama yönelik önemli bir adım atmış olacağız veMersin’deki işsizlik problemini çözeceğiz" diye konuştu.

"Akdeniz’deki o dramatik durumu ortadan kaldırmak zorundayız"

Akdeniz ilçesindeki bir başka önemli konun da kanalizasyon sorunu olduğunu dilegetiren Elvan, şöyle devam etti; "Buradaki kanalizasyonların boru çapı 10-15santimetre. Bu borulardan kanalizasyon akıtılmaya çalışılıyor. 30 yıl önce yapılmış biralt yapı. Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi’nin işbirliği ile alt yapıya yönelikkent çalışmaları gerçekleştirilecek. En önemli meselelerimizden biri dere ıslahı. Allah’ınizni ile bir tarafta Akdeniz, diğer tarafta Büyükşehir Belediyesi birlik halinde nisanayında 55 derenin ihalesi yapılacak ve oralar pırıl pırıl olacak. Akdeniz, Mersin’in kilidigibidir. Akdeniz’i açarsanız Mersin’i de açmış olursunuz, Mersin’i de şahlandırmışolursunuz. Akdeniz’deki o dramatik durumu ortadan kaldırmak zorundayız. Bu da güçlübir işbirliği ile gerçekleşir. İlçe belediye başkanı, büyükşehir ve hükümetimiz. Üçlükoordineli bir şekilde baştan aşağı Akdeniz ilçesinin ele alınması gerekiyor."

Gültak: "Akdeniz’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin bir an evvel orayamüdahale etmemiz gerekiyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise projelerini tanıttığı sunumunda,Akdeniz’in şehrin kalbi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla ona iyi bakmamız gerekiyor.Kalp olmadığı zaman vücut çalışmaz. Ekonominin en önemli yeri, şehrin en eski ilçesi.Ama maalesef bugüne kadar Akdeniz, ötelenmiş ve layık olduğu yerde kalmamış"ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de fiziki ortamlarla ilgili bir çok proje hazırladıklarını kaydeden Gültak, "Amaonlardan önce birinci sıraya bir önemli proje koyduk. O da insanlık. Ben Akdeniz’de birinsanlık dramının yaşandığına inanıyorum. Doğusu ile batısı ile güneyi ile kuzeyi ilefark etmiyor. Akdeniz’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin bir an evvel orayamüdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü şehrin kalbi ise kalbindeki hücreleri olmasıgerekiyor. O şehre katkı vermek için kalbin kuvvetli pompalaması gerekir. Dil, din,mezhep, ırk ne olursa olsun fark etmeden, orada bir kardeşliği, barışı, sevgiyimuhabbeti sağlamamız gerekiyor. Hepsini kucaklamamız gerekiyor. Hepimiz Anadolu’nuntoprakların çıkan insanlarıyız. Hiç kimse ayırt edilmemeli, herkes TürkiyeCumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı olmalı. Akdeniz kalkındığı zaman Mersin kalkınacak. Barış, kardeşlik, muhabbet, sevgi ve insanlık en baştaki projemiz,"

Proje tanıtım toplantısına, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile bazı milletvekilleri, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.