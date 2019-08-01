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Eltilerin çocuk özlemi, aynı doktorda gördükleri tedavi ile sona erdi

DİYARBAKIR (İHA) – Şanlıurfa’da yaşaran Vural ailesinin 4 gelinin çocuk özlemi, Diyarbakır’da aynı klinikte tedavi görmeleri sonrası mutlulukla sonuçlandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
Eltilerin çocuk özlemi, aynı doktorda gördükleri tedavi ile sona erdi

DİYARBAKIR (İHA) – Şanlıurfa’da yaşaran Vural ailesinin 4 gelinin çocuk özlemi, Diyarbakır’da aynı klinikte tedavi görmeleri sonrası mutlulukla sonuçlandı.


Yıllardır birçok tüp bebek merkezinde başarısız denemeleri olan Vural ailesi ilk başta arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. İlk olarak Adalet Vural’ın tedavi gördüğü klinikte daha sonra 3 gelin de çocuk özlemi nedeni ile tedavi oldu. Prof. Dr. Çoksüer tarafından tedavi edilen eltilerin çocuk özlemleri sona erdi.



“Güncel tedaviyle 4’te 4 gebelik elde ettik”


4 eltinin de aynı problemlerle kliniklerine başvurduğunu dile getiren Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, güncel tedavilerle aynı klinikte 4’te 4 gebelik elde ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Hediye Vural hastamız 16 yıllık infertilite öyküsü ile bize başvurdu. Hasta bize düşük yumurta rezervi şikayetiyle geldi, tabi biz hastayı değerlendirdiğimizde yumurta rezervinin çok zayıf olduğunu gördük. Başka merkezlerde denemeleri ve tedavileri olmuş fakat yumurtaları gelişmediği için hastanın tedavisi sonuç bulamamış. Biz bu hastaya önce yumurta detoks tedavisi yaparak yumurtalarını güçlendirdik. Bu süreç zarfında yumurta gençleştirme tedavisi de yaptık. 3 aylık ön tedaviden sonra hastaya tüp bebek yapacağımıza karar verdik. Hasta ilk başta tedavilerin başarılı olacağına inancı yoktu, fakat hastanın en ilginç hikayesi ailede 4 tane eltide infertilite öyküsü vardı. Bundan önce 3 eltiye tüp bebek yapmıştık, her 3’ü de gebelikle sonuçlandı ve şuan çocuklarını kucağına aldı, şimdide 4’üncü elti olan Hediye hanımda gebe kaldı. Yani 4 elti ile kliniğimizde yaptığımız güncel tedaviyle 4’te 4 gebelik elde ettik. Hediye hanım inancının yitirmemesinin sebebi diğer 3 eltinin bizim kliniğimizde tedavi olması ve başarı elde etmeleri inancını attırmış” dedi.



“16 yıldır bu hasreti çektim”


16 yıllık evli olan 35 yaşındaki Hediye Vural ise 16 yıldır çocuk hasreti çektiğini dile getirerek ailenin mutluluk kaynağının Prof. Dr. Hakan Çoksüer olduğunu kaydetti. Vural, “Çocuğum yoktu birçok doktora gittim, boş çıktı. 3 eltim Hakan hocaya gelmişti beni de yönlendirdiler,tüp bebek yaptım 1 aylık gebeyim. Koskocaman 16 yıl bu hasreti çektim, çok heyecanlandım ve mutluyum. Yumurta detoks ve gençleştirme tedavisi başarıyı sağladı. Allah herkese bu mutluluğu kısmet etsin, çocukları olmayanlara nasip etsin. Güzel bir duygu herkese Hakan hocayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
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