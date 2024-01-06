Elon Musk'tan şok çıkış: Yapay zeka hepimizi öldürecek!

Yapay zekanın gelecekte "hepimizi öldüreceği" yönündeki endişelerini dile getiren teknoloji milyarderi Elon Musk, yapay zekanın olası tehlikelerinin altını çizerek bu konuda bir ihtimalin var olduğunu vurguladı.

Dünyanın en zengin insanı teknoloji milyarderi Elon Musk yapay zekanın yaratacağı tehditlere dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu yeni yapay zeka gelişmesine rağmen, Kasım ayının başlarında İngiltere'de düzenlenen küresel Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'ne katılan Musk, "Yapay zekanın hepimizi öldürmesi ihtimali sıfırın üzerinde. Yavaş ama bence bir ihtimal var" ifadelerini kullandı. Ancak Musk'ın şirketi xAI, geçtiğimiz ay "Grok" adlı kendi sohbet robotunu tanıttı.

Eski Google çalışanı Toju Duke bu iddialar hakkında, "Günümüzde kullandığımız yapay zeka botlarında bunu kanıtlayacak hiçbir işaretle karşılaşmadım. Ancak tabii ki de bu konu gelecekte potansiyel bir tehlike oluşturabilir" dedi.

ELON MUSK'IN BAHSETTİĞİ OLASI TEHLİKELER

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre; Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın bahsettiği tehlikeler arasında insan hakları ihlalleri, gizlilik ihlalleri, telif hakkı, yanlış bilgilendirme ve siber saldırılar yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatta bazı bilim insanları yapay zekanın biyolojik ve nükleer silahlardaki potansiyel kullanımından bile endişeli.

Şimdilik, yapay zekaya dair büyük korkular sadece karamsarlıktan ibaret.

Uzmanlara göre yapay zeka hakkındaki endişelerin nedeni insan kullanıcılarla olan etkileşimlerinden doğan ancak yaratıcıları tarafından planlı olarak programlanmayan veya tasarlanmayan davranışları.

Yapay zekanın "denetimsiz öğrenme" pratikleri yerine "pekiştirmeli öğrenme" pratikleri çerçevesinde gelişmesi gerekiyor. Aksi takdirde başına buyruk davranarak amacının ötesinde şeyler yapması kaçınılmaz olacak.