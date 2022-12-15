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Ekonomi Elon Musk'tan rekor Tesla hissesi satışı!
Ekonomi

Elon Musk'tan rekor Tesla hissesi satışı!

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın 3.58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 16:29:00 -
Elon Musk'tan rekor Tesla hissesi satışı!

Geçtiğimiz Ekim ayında sosyal medya platformu Twitter'ı satın alarak adından bir kez daha söz ettiren Elon Musk, bu kez sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla'nın hisselerini satarak gündeme geldi. Musk'ın 3.58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattığı bildirildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre Elon Musk, şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 2. hisse satışını gerçekleştiren Musk, geçtiğimiz Kasım ayında da 3.95 milyar dolarlık Tesla hissesini elden çıkarmıştı. Musk, Nisan ayında yaklaşık 8.5 milyar dolar, Ağustos ayında ise 6.9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satışı gerçekleştirmişti. Son gelişme ile birlikte Musk'ın satışını gerçekleştirdiği Tesla hisselerinin değeri toplamda 22.93 milyar dolara ulaşmış oldu.

En zengin unvanını kaptırmıştı

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Musk, geçtiğimiz günlerde bu unvanını lüks Fransız markalarını bünyesinde barındıran LVMH Holding'in patronu Bernard Arnault'a kaptırmıştı. Arnault'un serveti 171 milyar dolar olarak bilinirken, Musk'ın ise 164 milyar dolara hükmettiği tahmin ediliyor.

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