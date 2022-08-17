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Spor Elon Musk’tan çılgın adım! O futbol takınını satın alma kararı aldı
Spor

Elon Musk’tan çılgın adım! O futbol takınını satın alma kararı aldı

Milyarder iş insanı Elon Musk, İngiliz devi Manchester United futbol takımını satın alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 07:39:00 -
Elon Musk’tan çılgın adım! O futbol takınını satın alma kararı aldı

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'dan Manchester United'ı satın alacağını açıkladı. Kulübün değeri 4,6 milyar dolar seviyesinde.

Dünyanın en zengin insanlarından olan Elon Musk yeni bir maceraya atılmaya karar verdi. Teknoloji, havacılık, elektrikli otomobil ve uzay teknolojileri alanında birçok yatırımı olan Elon Musk'ın masraflı olan Futbol kulübü alması pek de fizibil durmuyor. Attığı tweetin doğruluğu da tartışılırken Forbes'a göre Manchester United'ın değeri 4,6 milyar Dolar seviyesinde.

Musk'ın attığı tweet dizinde Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ yarısını desteklediği ifadelerine de yer verdi. Sonrasında da "Manchester United'ı satın alıyorum" tweetini paylaştı. Satın almaya yönelik pek güven vermeyen bu tweet kafalarda soru işareti oluşturdu. Musk yine bir şaka yapmış olabilir.

Musk, Twitter ile masaya oturmuş ve son anda satın almadan vazgeçmişti. Twitter'ın ortakları da Musk'ı dava etmişlerdi. Musk'ın satın alma girişimi nedeniyle Twitter hisselerinde sert fiyat ve miktar hareketleri görülmüştü.

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Yorumlar

Adım ad

Bu adamda nasıl gündemde dururum siye kırk takla atıyor bizim habercilerde hıyarı görünce elinde tuzu alıp koşuyor.

psycholog

ACUNN bu adam seni takipte neden danisma ucreti almiyon
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