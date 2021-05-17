  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bolu Dağı'nda beklenen olmadı
AK Parti'den BM'ye çok sert tepki: Buna son verin!
Fas'ta binlerce kişi Filistin için sokakta!
Katar ve Libya’dan Filistin’e destek
Ekonomi Elon Musk'tan bomba 'Bitcoin' açıklaması!
Ekonomi

Elon Musk'tan bomba 'Bitcoin' açıklaması!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri doğru olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 10:44:00 -
Elon Musk'tan bomba 'Bitcoin' açıklaması!

Twitter hesabından açıklama yapan Elon Musk "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

Musk'ın daha önceki açıklamalarına dayanarak, Tesla'nın Bitcoin varlıklarını boşaltacağına ilişkin spekülasyonların çıkması üzerine, 42,321 dolar ile son üç ayın en düşük düzeyine gerileyen dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi 45,267 dolara döndü.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük hacimli birimi Ethereum da, 3,257 dolardan 3,440 dolara yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma
Siyaset

Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma

Her daim işçi edebiyatından dem vuran TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Filistin bayrağı satan tezgahtarları hedef alarak, vatandaşları Beş..
ABD'den Katar'a 'İsrail' telefonu
Dünya

ABD'den Katar'a 'İsrail' telefonu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile terör..
İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin
Dünya

İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin

İsrailli 200'e yakın bilim insanı, Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıların ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay