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Ekonomi Elon Musk'ın yeni 'Bitcoin' manipülasyonu tepki çekti!
Ekonomi

Elon Musk'ın yeni 'Bitcoin' manipülasyonu tepki çekti!

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasalarını speküle etmeye devam ediyor. Musk yeni paylaşımında yine Bitcoin'e gönderme yaparak büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:18:00 -
Elon Musk'ın yeni 'Bitcoin' manipülasyonu tepki çekti!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yatırımcıların en dikkatle takip ettiği isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Musk son olarak kripto para piyasasına öncülük eden Bitcoin'in yükselişine gönderme yaparak 'kırık kalp' emojisi paylaştı. Musk'ın paylaşımının ardından Bitcoin 39 bin dolardan 37 bin dolara kadar geriledi.

Bıtcoın'e olumsuz, Dogecoın'e olumlu paylaşım

Musk, Bitcoin ile ilgili çevre ve enerji kullanımı endişelerini dile getirmeye başladıktan sonra kripto para piyasaları sert bir düşüş trendine girmişti.

Paylaşımlarıyla piyasaları etkileyen Musk son olarak, "Çocukluk fotoğrafımı buldum" diyerek Dogecoin simgesi olan köpeğin fotoğrafını paylaşmıştı.

Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk bir yandan da Bitcoin'i olumsuz etkileyecek paylaşımlar yapmaya devam ediyor. En son yaptığı paylaşımda, attığı kırık kalp emojili tweete Bitcoin'i etiketleyerek piyasaları yine olumsuz etkiledi.

Tepki topladı

Musk’ın attığı Bitcoin tweet’i birçok yatırımcının tepkisini topladı.

Öte yandan, Tron CEO’su Justin Sun ise Elon Musk’ın satacağı tüm Bitcoin’leri alabileceğini tweet’ledi.

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