Elon Musk’ın Twitter’dan kovduğu genç intikamını aldı

Elon Musk’ın jetini takip ederek Twitter’dan paylaşan üniversite öğrencisinin hesabı geçen yıl askıya alınmıştı. Teknoloji milyarderlerinin özel jetlerini takip etmesiyle sosyal medyada ünlenen 21 yaşındaki Jack Sweeney, paylaşımlarını artık Threads’ten yapacak.

Elon Musk’ın jetini takip eden Jack Sweeney Threads hesabı açtı

@ElonJet isimli Twitter hesabı ile bilinen Jack Sweeney, aralarında Elon Musk’ın da bulunduğu önemli kişilerin uçuşlarını takip ediyordu. Bunun üzerine bir süre boyunca Elon Musk ile tartışma yaşayan ve neredeyse davalık olan gencin hesabı askıya alındı.

Ancak Sweeney kararından vazgeçmedi ve Threads’te hesap açtığını duyurdu. Sweeney, platformdaki hesabından yaptığı ilk paylaşımda, platforma gelişini kutladı ve ünlü milyarderlerin jetlerini paylaşmaya devam edeceğini söyledi.

Yasal tehditlere rağmen Sweeney, Elon Musk’ın uçuşlarını Instagram üzerinden paylaşmaya devam etmişti. Hatta bir takipçisinin sorusu üzerine Musk’ın yasal işlem başlatmasının “boş bir tehdit” olduğunu dile getirdi.

Jack Sweeney’in paylaşımları aslında kişisel gizliliği ihlal ediyor. Bu yüzden paylaşımlarından dolayı Threads hesabı da askıya alınabilir. Ancak şu anda platformun hüküm ve koşullarını ihlal edip etmediği belirsizliğini koruyor.

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Genç isim ayrıca Elon Musk’tan paylaşım yapmayı durdurması karşılığında 5 bin dolar teklif almıştı. Ancak Sweeney’in bu teklifi yeterli bulmadığı için geri çevirdiği ve Musk’tan daha fazla para talep ettiği ortaya çıktı. “Bunu 50 bin dolara yükseltme şansı var mı?” şeklinde karşılık verdi.