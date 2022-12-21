Elon Musk'ın Tesla'sından Türkiye hamlesi! 'Yardım etmek ister misiniz?' diye sorarak duyurdular

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tesla Türkiye’de faaliyete geçmek için atağa geçerek yeni iş ilanları açtı. Elon Musk’ın başında olduğu dev şirket, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited isimli bir şirket kurarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Tesla Türkiye operasyonunun başında Kemal Geçer yer alıyor ve satışta olan “Model” serisi birçok otomobilin resmen Türkiye’ye getirileceği biliniyor. Firma ayrıca bu araçlar için Türkiye’de hızlı şarj istasyonları da kuracağını açıklamıştı. Tesla son açtığı işe alım ilanlarında merkezi Beşiktaş olarak gösterilen İstanbul merkezi için parça danışmanları, servis danışmanı, satış danışmanı ve otomotiv mekanikerleri teknisyenleri aradığını açıkladı. İlanlardan birinde şu bilgiler yer alıyor:

“Tesla’nın İstanbul Servis Merkezi için yetenekli Otomobil Teknisyenleri arıyoruz. Tesla’da mekanikerlerimiz, servis operasyonunun omurgasını oluşturur ve dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu desteklerler. Bugüne kadar yapılmış en yenilikçi otomobili ortaya çıkardık ve Servis Teknisyeni olarak müşterilerimize aynı seviyede hizmeti sağlamamıza yardım etmeni bekliyoruz.”

Sürdürülebilir enerjiye geçiş

Diğer bir ilanda ise şu bilgiler var:

“Dünya’nın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmaya yardım etmek ister misin? Tesla’da misyonumuz tam da budur. Servis danışmanlarımız müşterilerimiz için pürüzsüz bir servis deneyimi dizayn eder. Onlar, Tesla misyonumuzu destekleyen ön cephemiz ve marka elçilerimizdir. Bugüne kadar yapılmış en yenilikçi otomobili ortaya çıkardık ve müşterilerimize aynı seviyede hizmeti sağlamamıza yardım etmeni bekliyoruz.

Neler sunuyoruz:

Katılımcılık, öğrenme ve iş birliğinin başarının anahtarı olduğu, dinamik ve hızlı çalışma ortamı.

İleri seviyede teknoloji, yazılım ve takımlarla çalışma fırsatı.

Becerilerini ve kariyerini ileriye taşımak için sürekli eğitim ve gelişim olanağı.

Tesla hisselerini de içeren rekabetçi maaş ve fayda paketi.”

İlanlar için, "https://www.tesla.com/careers/search/job/servis-danman-istanbul-167068" bağlantısından başvuru alınacağı belirtildi.

Tesla’nın hızlı şarj istasyonu kuracağı bölgeler ise sitede şöyle sıralanıyor:

Antalya

Aydin

Balikesir

Bursa

Osmangazi

Edirne

Istanbul

Sekerpınar

Izmir

Birgi Mahallesi

Konya

Selçuklu