Elon Musk’ın Starlink hamlesi elinde patladı! İran uzayda uyduları mı vurdu?

İran'da devam eden ABD ve İsrail destekli protestoların gölgesinde, sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında çarpıcı iddialar dolaşıyor. Bilindiği üzere siyonist Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink, İran’da kaçak internet erişim sağlamaya ve protestocuların koordine olmasına yardım etmeye başlamıştı. Starlink’in internet erişimi uydularla sağlandığı ve herhangi bir kablo hizmeti gerekmediği için, Musk’ın istediği gibi internet dağıttığı öğrenilmişti.

İRAN STARLİNK UYDULARINI MI VURDU?

Bunun üzerine İran'ın uzayda bir saldırı gerçekleştirdiği ve Elon Musk'ın Starlink uydularından birini vurarak imha ettiği öne sürüldü. Bu iddialara göre, İran'ın bu hamlesi, Starlink'in ülkedeki sansürsüz internet hizmetini tamamen engelledi.

İddialar, İran'ın nükleer ve uzay teknolojilerindeki hızlı ilerlemesini temel alıyor. Bazı kaynaklar, İranlı bilim insanlarının balistik füzeler ve anti-uydu silahları üzerinde çalıştığını, bu sayede düşük yörünge uydularını hedef alabilecek kapasiteye ulaştığını savunuyor. Örneğin, Haziran 2025'te benzer bir iddia, İran'ın Starlink'e karşı "uyarılarını" dikkate almayan Musk'ı tehdit ettiği ve bir uydunun vurulduğu şeklinde yayılmıştı.

İŞİN ASLI: JAMMER’LAR İLE SİNYAL BOZULUYOR

Güvenilir haber kaynakları ve uzman raporlarına göre, İran Starlink uydularını fiziksel olarak vurmuş değil; bunun yerine, askeri düzeyde sinyal karıştırma (jamming) teknikleriyle bağlantıları bozuyor. Kaynaklar, protestoların başlangıcından itibaren Starlink sinyallerinin yüzde 30 ila yüzde 80 oranında kesintiye uğradığını belirtiyor.

Dijital haklar uzmanı Amir Rashidi, Miaan Group adına yaptığı açıklamada, bu jamming'in "askeri-grade" olduğunu ve ülke genelinde internet trafiğini "neredeyse sıfıra" indirdiğini vurguluyor.

SpaceX'in Starlink terminalleri İran'a kaçak yollarla sokulmuş olsa da –ki raporlara göre on binlerce birim aktif– rejim, bu cihazları ele geçirerek ve sinyalleri bozarak erişimi kısıtlıyor.

Sosyal medyada (X platformunda) yayılan videolar ve mesajlar, protestocuların Starlink üzerinden hala bazı içerikler paylaştığını gösteriyor; ancak bağlantıların dengesizliği göz önüne alındığında, uzmanların belirttiği “yüzde 80’den fazla engelleme…” iddialarının doğru olduğu anlaşılıyor.